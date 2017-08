Preocupa el trabajo en negro de los adolescentes

Los padres deben llenar un formulario autorizando a sus hijos. El trabajo no puede ser después de las 21.

El subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, en diálogo con Canal 9, se refirió a la problemática del trabajo adolescente que no está registrado. El funcionario dejó en claro que pueden trabajar pero son los padres quienes deben llenar un formulario con la autorización.

- ¿Quién controla esta situación?

- La Subsecretaría de Trabajo tiene control sobre el trabajo de adultos. Los menores pueden trabajar pura y exclusivamente por la autorización que realizan los padres para poder hacer esa actividad. Por lo tanto esa autorización solamente puede ser dada por un formulario que los padres llenan y autorizan.

La Subsecretaría controla este trabajo que no puede ser riesgoso, peligroso ni nocturno. Una vez garantizado eso, el menor puede trabajar.

- Muchos no están registrados.

- Claro, lo que nosotros encontramos es que no solamente no tienen la autorización sino que tampoco se les registra laboralmente como un adulto. Tienen que tener el mismo procedimiento de alta en AFIP y pagarles las cargas sociales. En muchos casos no tenemos ni la autorización ni registración.

- ¿Cuáles son los requisitos? Estos chicos deben estar en la escuela además.

- Es una jornada reducida, no puede ser en horario nocturno.

- Aunque se ve mucho en el sector gastronómico.

- Claro, pero no pueden trabajar después de las 21. No pueden hacer horarios rotativos, porque se busca que sea un complemento, ya que su actividad principal es el estudio.

- En las vacaciones también vemos que los chicos tienen trabajos temporarios. ¿Cómo hacen las inspecciones?

- La actividad de inspección de la Subsecretaría es durante todo el año. Buscamos con controlar y disminuir la tasa de trabajadores en negro, también encontramos trabajo infantil como el trabajo adolescente. Esto se superpone, porque hay chicos entre 15 y 16, la zona gris porque los padres los consideran adultos y los dejan trabajar pero es un delito. Eso ya es trabajo infantil.

- Pero no los tienen registrados en la Subsecretaría.

- Hay empresas que sí tienen como base a muchos adolescentes que están registrados. Encontramos en algunos sectores trabajo adulto no registrado, trabajo infantil. Hay sectores muy informales en la provincia que todavía no logramos encausar, pese a que estamos incrementando la política de inspección.

- Hace unos meses realizaron una inspección en un boliche y encontraron irregularidades de chicos adolescentes trabajando. Las multas fueron importantes en ese lugar.

- Las multas pueden llegar a superar los 100 mil pesos. No es que sea menos valioso un trabajador adulto, pero en este caso hay un plus de que al menor tenemos que protegerlo porque es mucho más inválido que un trabajador adulto.

- Sabemos que en Argentina tenemos 30% de trabajo en negro, lo mismo en la provincia. El porcentaje se ha mantenido durante años, ¿por qué no se puede bajar y muchas veces está incentivado por este tipo de trabajo?

- El trabajo en negro es una cuestión con causas, es un mal con varias causas. El alto costo que tiene tener un trabajador en blanco es privativo de las empresas. El otro tema está en ahorrarse ese costo cuando la empresa hace una ecuación económica entre lo que debería pagar y opta tener el trabajador en negro.

- Gana más dinero el trabajador en ese momento, pero a la larga verá que no tiene aportes jubilatorios.

- Seguro, el trabajador es el principal perjudicado. Hay que tener en cuenta que para poder jubilarse uno necesita de 30 años de aporte. Por lo tanto, si uno llega a los 60 o 65 años y no tiene esa cantidad de aportes no va a recibir la jubilación. Eso es altamente dañino para el trabajador.

- ¿Bajó el trabajo infantil en la provincia?

- Sí, hay una disminución más fuerte en base a dos situaciones; por un lado la inspección que se ha incrementado año a año, no solamente. La gestión anterior ha ido in crescendo la cantidad de inspecciones.

Hay un plan que se llama “Buena Cosecha” que apuntaba muy fuerte al sistema agrícola, donde los trabajadores podían dejar a sus hijos mientras realizan las labores de campo en como jardines donde los chicos realizan actividades académicas y no trabajan. Esa política ha sido bastante pro activa en la lucha contra el trabajo infantil y ha logrado una reducción importante.