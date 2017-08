A una semana de las PASO, 3 de cada 10 mendocinos no conoce a los candidatos

El próximo domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a una semana de los comicios, 3 de cada 10 mendocinos todavía no conoce a los candidatos.

La mayoría de los encuestadores coinciden en que este desconocimiento se debe a que se trata de elecciones de medio término y además de primarias, por lo que el interés de los ciudadanos en estos comicios es bajo. Es por eso que algunos consultores también señalan que a esta altura hay un 30% de indecisos.

El encuestador Enrique Bollati señaló que hay muchas personas que “no se han tomado la molestia de saber qué se elige, incluso no saben que hay elecciones”, expresó. De manera que partiendo de esa base, no conocen a los precandidatos, además de que los postulantes no son muy conocidos. “Félix (Omar) es conocido solo en el sur y Najul (Claudia) se apoyó en la imagen del gobernador Alfredo Cornejo”, ejemplificó el consultor.

Además señaló que “ninguna campaña trabajó en el conocimiento de los candidatos”.

También el encuestador Santiago Alé coincidió con Bollati, aunque señaló que su última encuesta le reveló que el 33% de los mendocinos no conoce a los aspirantes al Congreso. “La gente no toma muy en cuenta las PASO, creen que la elección verdadera será en octubre por eso no hay mucho entusiasmo”, señaló.

Por su parte la encuestadora Martha Reale coincidió en que los candidatos de todos los espacios aún son “desconocidos”. De todas maneras señaló que hay un grupo que si bien no conoce el precandidato, si saben los sectores que compiten en las primarias, por lo que consideró que los indecisos rondan en el 15% y no en el 30% como señala el resto.

El consultor, Elbio Rodríguez, señaló también que el “30% de la población no define un comportamiento ante el hecho electoral. No es que no tengan opiniones pero no decanta en un comportamiento electoral”.

En ese sentido afirmó que se debe llevar “claridad” en las campañas. “A veces haciendo tanta bulla no es fácil”, sostuvo.

Justicia Electoral

El juez federal, Walter Bento, señaló que el Ministerio del Interior ya transfirió el dinero al Correo Argentino para que se le pague a las autoridades de mesa pasadas las elecciones. Además destacó que hay una alta concurrencia a la capacitación, ya que quienes asistan a la clase cobrarán $450 más además de los $600 por ser autoridad de mesa.

Además señaló que ya se pudo reemplazar hasta el 50% de las autoridades de mesa. Por otra parte solicitó a los electores que controlen en qué escuela les toca votar, ya que al ampliarse el padrón, se sumaron establecimientos escolares y algunos tendrán modificaciones.