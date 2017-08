Vladimir Klitschko se retira del boxeo

El ex campeón mundial de boxeo Vladimir Klitschko, de la categoría peso pesado, se retiró de la actividad según lo anunció hoy mediante un comunicado y un video, tras 21 años como boxeador profesional.

"Hace 27 años que empecé en mi deporte y fue la mejor decisión profesional de mi vida. Pero tras mi último combate contra Anthony Joshua, se imponían algunas decisiones. Nunca había imaginado tener un recorrido deportivo tan largo y de tanto éxito. Les doy las gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón", declaró el y ex púgil de 41 años.

Klitschko fue campeón del mundo de los pesos pesados de 2000 a 2003 y de 2006 a 2015, permaneciendo invicto durante 11 años antes de perder el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Tyson Fury, el 28 noviembre de 2015, anunció el diario Sport.

Wow! So many people interested in my statement. Server broke down. So look here…https://t.co/iZnjFtxHeT