La trabas para la casa propia

En materia habitacional, los discursos distan de la realidad. Los anuncios de líneas de créditos hipotecarios para la clase media, ya sea a través del Procrear o de los UVA, resultan estimulantes hasta que algún interesado en conseguir este tipo de financiamiento se encuentra de frente con situaciones que le ponen freno a la ilusión. El filtro utilizado es más que efectivo. La entidades bancarias cubren hasta 80% (en el mejor de los casos) de la inversión. Por lo tanto, si no hay un ahorro previo importante, resulta imposible acceder al dinero. A eso se suma la especulación del mercado inmobiliario, cuyos costos aumentan a medida que crece la demanda. Por lo tanto, una familia tipo debe contar con no menos de $400 mil de ahorro si quiere acceder a una vivienda digna. Por lo tanto, los créditos apuntan a otra clase social, cuyo colchón no sólo le permite cubrir ese porcentaje, sino también jugar en el mercado financiero.