Odebrecht admitió millonarias coimas por el Sarmiento

Los delatores de la constructora dijeron que pagaron al menos US$ 3,3 millones al entorno de Julio De Vido.

La constructora Odebrecht, que está en la mira de la justicia, admitió haber pagado coimas por al menos 3,3 millones de dólares al entorno director del ex ministro de Planificación, Julio De Vido para poder ganar el contrato de soterramiento.

Esto surge de los documentos de la investigación Lava Jato. La empresa coimeó por etapas y de los datos se desprende que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez actuaron como intermediarios.

Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido.

En la segunda etapa, con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios.

Los datos que aportaron los delatores cifran las coimas del Sarmiento en US$ 3,3 millones. Pero el monto podría rondar los US$ 20 millones repartidos entre funcionarios argentinos y otros US$ 5 millones en Brasil.

Fuente: La Nación