“No agrada el personaje que está haciendo la Bomba”

Luego de su debut en la pista del Bailando y fiel a su estilo, Brian Lanzelotta contó todos los pormenores y pormayores de la pista, e hizo una apreciación sobre el rol que juega Gladys, La Bomba Tucumana, en el show: “La sobrepasó el show emocionalmente, pero muchísimo”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, contó que El Polaco lo invitó a una cena luego del show y expuso que “ella (La Bomba) también estaba en la cena, él le dijo unas palabras lindas y ella se emocionó, debe entender que no agrada el personaje que está haciendo”. Enseguida analizó que puede deberse a la forma en que reacciona cuando increpan a su hijo, Tyago Griffo, en la pista y consideró que “su hijo es grande y se puede defender solo, tiene que soltar”.

Por otra parte, destacó que “hay dos personas por las que me saco el sombrero: Melina Lescano y El Polaco”. Sobre la cantante de Agapornis, precisó que “ella sabe que no me gusta nada Agapornis, la conocí, la saludé y le dije lo que digo siempre, que creo que ella es mucho para la banda en la que está y es una genia enserio, no se ofendió nunca porque es mi opinión y la respeta”. “El Polaco también es un genio, me invitó a comer después de todo el show, estaba Silvina Luna, y más personas, la pasé bárbaro”, reveló en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Por otra parte, se refirió al gesto que Nai Awada tuvo para con sus fans, que empezaron a realizar cantos en su contra y a abuchearla, en medio de la sentencia, cuando la bailarina y Jorge Moliniers pasaron al centro de la pista para escuchar el voto secreto de Moria Casán: “Yo no tengo nada que ver, yo reacciono a partir de una discusión que tuvimos con ella hace mucho en las redes sociales, y la gente que me sigue a mi no se olvidó, y la abucheó parece”. “Pero bueno, a ella le salió esa seña y generó indignación en mis fans, tampoco es que mató a nadie”, minimizó.

Además, se refirió a su participación en la Salsa de a Tres, ritmo al que fue convocado por su colega “El Dipy” y confesó que “al jurado le tenía miedo”. “Yo les tenía miedo, a (Marcelo) Polino que lo conozco pero sé que no le importa nada, si hay amistad o no, y a Ángel (De Brito) también”, precisó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas. También destacó que “tuvieron muy lindas palabras para mi, y la verdad que me encantaría quedarme en el show”.

Sobre su performance, aseguró que “me metí en el personaje, no soy un bailarín soy un gran remador de la vida, hacer eso fue un sueño hecho realidad, y la verdad que estoy muy contento”. “Es una mezcla de todo lo que siento, la verdad que fui a hacer la mía y aportar al equipo y creo que cumplí mi meta, lo demás no me importa”, sostuvo al ser consultado sobre qué sintió en la pista.

Y resaltó que “después mi hermano quería sacarse una foto con Marcelo (Tinelli) y él no se pudo sacar la foto al aire porque no hubo tiempo, pero después se quedó y me pidió que sacáramos la foto”.

Por último, en referencia a su reconciliación con Marian Farjat, indicó que “llamalo amor, enfermizo, locura, pasión, calentura, pero algo hay porque siempre volvemos”. Y ante la pregunta de si esta reconciliación es definitiva, cerró al decir que “la verdad que con las relaciones nunca se sabe”.