Muy a pesar de la expansión de las distinas versiones de Uber que existen en el mundo, los taxis siguen ocupando el podio de los medios de transporte urbanos más utilizados. Sin embargo, su costo y la falta de claridad con respecto a cuándo una tarifa está dentro de los parámetros normales atentan contra su popularidad. Para despejar dudas, la plataforma británica de compra y venta de autos usados Carspring elaboró un ranking de las ciudades más caras para tomarse un taxi.

El sitio tomó en cuenta, para su elaboración, 80 de las metrópolis más visitadas a nivel global. En ellas comparó el modelo de vehículo más típicamente utilizado como taxi, cuánto sale el trayecto desde su aeropuerto al centro, el precio del costo por kilómetro, entre otros aspectos.

Del relevamiento surge que, con un valor de U$S 0,23 como tarifa inicial y U$S 0,10 por kilómetro extra recorrido, El Cairo es el destino más barato del mundo para viajar en taxi. En esta ciudad, en la que el típico medio de transporte compite con Uber, el vehículo más utilizado es el modelo Elentra de Hyundai. A esa capital le siguen, en orden: Mumbai, en India; Yakarta, en Indonesia; Bucarest, en Rumania; y Ciudad de México, en México.

¿Y en Argentina?

Para sorpresa de más de un porteño, Buenos Aires no obtuvo un mal desempeño en cuanto a su lugar en el listado, ocupando el puesto número 20 entre las ciudades más económicas para moverse en taxi. Según Carspring, el modelo más común entre los taxis argentinos es el Chevrolet Corsa y un viaje entre Ezeiza y el microcentro cuesta U$S 34,32. A nivel regional, la superan en mejor presupuesto sólo Medellín, en Colombia, y Santiago de Chile, en Chile.

El Chevrolet corsa es el modelo de auto màs usado por los taxistas en Buenos Aires.

Suiza, por su parte, es en lo que respecta a costos la peor opción. Zurich primero y Geneva después ocuparon las primeras posiciones del ranking entre las ciudades más costosas para tomarse un taxi. Allí, la tarifa mínima es de U$S 8,30 y U$S 6,53, respectivamente, y cada kilómetro extra cuesta en cada caso U$S 5,19 y U$S 3,32. Le siguen Tokio, en Japón; Copenague, en Dinamarca; y Helsinki, en Finlandia.