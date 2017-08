Pachano: “Hay que cortarla con el cuentito de 30 mil desaparecidos”

En diálogo con Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA, Aníbal Pachano se refirió a la actualidad del país, opinó sobre el Gobierno de Mauricio Macri y sobre Cristina Fernández de Kirchner. Además, el coreógrafo consideró que debería volver el Servicio Militar “para ordenar las cabezas”.

“El servicio militar debería volver para ordenar las cabezas de todos, en este país falta orden, nuestra generación tenía otro valores de orden”, disparó el coreógrafo en “El Show Del Espectáculo”. “Hay que cortarla con el cuentito de los 30 mil desaparecidos y que no haya en un país una fuerza que defienda la patria, no tiene nada que ver, ya está, ya pasó, no van a volver. A 33 años de la democracia ya aprendimos que no van a volver pero tanto que reprimieron tanto que dijeron, y en las fuerzas armadas del gobierno anterior estaba un represor, (César) Milani“.

Consultado sobre el actual gobierno de Mauricio Macri, opinó que “hicieron las cosas como pudieron”. “No me gusta la marcha y la contra marcha porque la equivocación, le da permiso a algo que no quiero que vuelva. Mitad y mitad estoy conforme con el gobierno de Macri, tanto (Sergio) Massa que es el que más apoyo tienen que juntarse y resolver de una vez por todas, en un momento hay que unirse cuando un país está quebrado, vaciado, lleno de corrupción”.

“No pueden estar todos los corruptos en el senado, en la cámara de diputados, en los ministerios. Lo de Julio de Vido es un horror, me da pena el senado y la cámara de diputados”, afirmó.

Al preguntarle por la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda volver, el coreógrafo expresó: “Me preocupa”.

Por otro lado, volvió a manifestar su deseo de meterse en política: “Quiero meterme en la política para ayudar a la gente que tiene HIV y que haya medicamentos, que la gente esté atendida y se pueda concientizar. Para hablar del tema y que puedan entender que es una enfermedad crónica y que hay un montón de tratamientos, y que simplemente hay que contener a la gente y que se hagan los tests. Y romperle las bolas al gobierno y a las obras sociales a que todos los medicamento estén. Y denunciar que los laboratorios hacen los típicos negociados”.