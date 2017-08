Estos son los requisitos para inscribirse en el sorteo del Procrear Maipú

Este jueves abre la inscripción para los interesados en formar parte del Desarrollo Urbanístico Maipú de Procrear. Son 140 viviendas (de 1, 2 y 3 dormitorios) que no fueron entregadas ni adjudicadas en el sorteo anterior de octubre de 2014 y ahora se ponen de nuevo a disposición de los interesados.

El complejo tiene un total de casi 1.000 viviendas (la mayoría entregadas o adjudicas) y está ubicado próximo al ingreso principal de la Ciudad de Mendoza (Acceso Sur) y Emilio Civit.​

Los créditos para adquirir la casa se otorgarán por sorteo. Para participar hay que inscribirse, desde este jueves, en el sitio web www.argentina.gob.ar.

Estos son los datos y requisitos fundamentales del programa

¿Qué es ProCreAr Desarrollos Urbanísticos?

Con la línea de Desarrollos Urbanísticos de ProCreAr las familias pueden acceder a un crédito hipotecario accesible, con cuotas bajas y plazos de pago de hasta 20 y 30 años, para la compra de una vivienda en departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, casas y dúplex con todos los servicios de infraestructura.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la línea Desarrollos Urbanísticos?

- Ser argentino o extranjero con residencia permanente.

- Tener ingresos familiares netos de entre 1 a 7 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), que actualmente es de $8.860. Cada tipología de vivienda tiene un ingreso mínimo requerido distinto, ésto porque varían las características propias de la vivienda (superficie cubierta, superficie descubierta, precio, etc.).

- Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción.

- No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

- No tener bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar, ni como propietarios ni como copropietarios al momento de iniciar el trámite de Preventa.

- Tener como mínimo 12 meses de antigüedad laboral, sea en relación de dependencia, autónomos o monotributistas.

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.

- Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud (codeudores del crédito, cónyuges y concubinos en su caso).

Si no tengo casa pero mi cónyuge sí, ¿podemos aplicar al Programa?

No, la línea de Desarrollos Urbanísticos es exclusiva para aquellas familias que deseen adquirir su primera vivienda.

Si vivo solo/a, no tengo cónyuge/conviviente ni hijos, ¿puedo inscribirme?

Sí, podés inscribirte siendo soltero/a o viviendo solo/a, con o sin hijos.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

La inscripción se realizará a través de un formulario en línea que estará alojado en el sitio web de Desarrollos Urbanísticos de ProCreAr (www.argentina.gob.ar).

Los datos ingresados en dicho formulario revisten carácter de Declaración Jurada, debiendo ser completados sin omitir ni falsear ningún dato, sujetando a los infractores a las penalidades previstas en los artículos 172 y 292 del Código Penal de los delitos de estafa y falsificación de documentos.

¿Quién puede inscribirse?

Sólo podrán inscribirse, aquellos interesados cuyo domicilio se encuentre en Maipú, Guaymallén, Ciudad, Las Heras, Lavalle, San Martín, Junín, Luján de Cuyo y Godoy Cruz

¿Cuándo elijo la tipología de vivienda?

La tipología de vivienda se elige en el momento que se completa el formulario de inscripción y está condicionada a los ingresos netos del solicitante.

¿Puedo estar inscripto en otras líneas de ProCreAr simultáneamente?

No se puede estar inscripto en más de una línea de ProCreAr simultáneamente.

¿Cómo se realiza el proceso de selección?

La selección de los beneficiarios se realiza mediante sorteo.

¿Quién realiza el sorteo?

Los sorteos para los trámites de Inicio, estarán a cargo y/o serán supervisados por Lotería Nacional Sociedad del Estado.

Los sorteos solamente otorgan derecho a los Beneficiarios a realizar el trámite de inicio y, en su caso, adquirir la condición de Preadjudicatario de una unidad de vivienda dentro de la tipología para la cual participó en el sorteo. De ninguna manera deberá interpretarse que los Beneficiarios adquieren el derecho a la adjudicación de una vivienda, hasta tanto no acrediten el cumplimiento de los requisitos de la línea, presenten la correspondiente Solicitud de Preventa, resulten beneficiarios del segundo sorteo de unidades funcionales y aprueben la evaluación crediticia para la tipología de vivienda de que se trate.

¿Quién me informa la fecha del sorteo general?

La fecha del sorteo general será informada oportunamente vía correo electrónico. Además se informará en el mismo mail el número de orden, grupo y subgrupo que lo identificará en el sorteo. Por eso, es muy importante que al realizar la inscripción los datos de contacto estén actualizados.

¿Dónde puedo ver el sorteo general?

El sorteo podrá verse por internet en el sitio web www.argentina.gob.ar/procrear

¿Cómo se informan los resultados del sorteo?

Los resultados del sorteo serán comunicados por correo electrónico a todos los inscriptos. Asimismo, se publicarán en el sitio web www.argentina.gob.ar/procrear en la pestaña correspondiente a cada desarrollo urbanístico en particular.

De resultar ganador en este primer sorteo; ¿Qué trámites debo realizar?

Aquel participante que haya resultado beneficiario en el primer sorteo será contactado por el Banco Hipotecario para informarle los pasos a seguir.

El plazo máximo para la presentación al Banco de la totalidad de la documentación requerida será de 30 días corridos contados desde la fecha de inicio del trámite. Si transcurren los plazos previstos sin que el Beneficiario se presente al Banco o complete la documentación solicitada, éste perderá automáticamente el derecho a la continuación del trámite para llegar a la pre adjudicación de una vivienda.

¿Qué es el sorteo de unidades funcionales?

Entre aquellos beneficiarios que hubiesen resultado ganadores en el primer sorteo y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el banco se realizará un segundo sorteo, a saber, sorteo de unidades funcionales, para determinar la unidad de vivienda que dentro de dicha tipología concretamente le corresponderá, siempre y cuando reúna los requisitos correspondientes a la evaluación crediticia.

Si hubiese más beneficiarios habilitados a participar del segundo sorteo que viviendas a asignar, los beneficiarios que resulten perdedores revestirán la condición de suplentes conforme el orden de prelación que obtengan en dicho sorteo y podrán ser llamados a reemplazar a quienes incumplan las condiciones de preventa y/o por cualquier otro incumplimiento a los requisitos del Programa, pierdan el derecho a continuar en este último.

¿Cómo me entero de que mi préstamo está aprobado?

Todos los avances con relación al otorgamiento del crédito serán informados oportunamente por el Banco Hipotecario.

¿Cuáles son las condiciones del crédito hipotecario que me permitirán adquirir la vivienda?

Es un Crédito Hipotecario en la línea UVA - Unidades de Valor Adquisitivo, actualizables por el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, basado en el índice de precios al Consumidor IPC); que permite otorgar montos mayores a cuotas iniciales más bajas.

La cuota inicial mensual a pagar del crédito puede cubrir hasta un máximo del 30% del ingreso neto familiar (RCI - Relación Cuota Ingreso).

La tasa de interés oscilará entre UVA+3,5% y UVA+4,5% (tasa nominal anual).

Segmento 1 (Entre 1 y 4 SMVM): Plazo de hasta 30 años y cuota: UVA +3,5%

Segmento 2 (Entre 4 y 7 SMVM): Plazo de hasta 30 años y cuota: UVA +4,5%

