Naiara Awada, gesto polémico: “Odié verme agresiva”

En la pista de ShowMatch, cuando esperaba su puntaje final en la Salsa de a Tres, Naiara Awada fue muy abucheada por las fans de Brian Lanzelotta. Por eso, cuando se retiró del estudio, la actriz le dedicó un fuck you a la tribuna.

No contenta con eso, Nai volvió a subir la imagen con el polémico gesto en su cuenta de Instagram: “Yo meto un 33. En la pista, vos me abucheas desde la tribuna y sos violento. Daleeee que la rompemos equipo!!!! Gracias !! Voy a patentar el rouge fuck u Awada . Me lo tomo con humor x q odié verme agresiva!!! No soy así. Agua crazy y divertida garpa más. Los amo soy feliz! dulces sueños”

Criticada en las redes por el gesto, la hija de Alejandro Awada se defendió diciendo que fue una reacción del momento por el fuerte abucheo de la tribuna. Además, contó que fue amenazada por los seguidores de Brian. “Yo hago un gesto desagradable, sí. Un fuck es lo que me nació. No me da orgullo pero la pasé mal. Ustedes vean lo que tengo que leer”, expresó al mostrar varios mensajes agresivos que recibió en Twitter.

Despues me dicen x q me fui asustada babys acá está lo q me mandaban ayer https://t.co/uWCQV9DlKa — Nai Awada (@AwadaNai) 2 de agosto de 2017