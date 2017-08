Venezuela: un silencio que aturde

El silencio no se puede disimular. Prácticamente, aturde que nadie se anime a decir nada. Y es ahí cuando la palabra complicidad aparece en mayúsculas. La historia reciente de Venezuela no dista de lo que ocurrió en otros países de la región. Tal vez no se manifestó así en Bolivia ni en Brasil ni en Uruguay. Tampoco ocurrió en Ecuador. Todos, países ideológicamente cercanos en la última década y media pero sin las medidas extremas que viene mostrando Venezuela. Argentina, en cambio, sí se acercó. Fue una dosis reducida, aunque no inocua. Mostró un costado peligroso. Ocurrió con el cepo al dólar o con las limitaciones para comprar o viajar al exterior. Quienes impusieron esas medidas festejaron lo que sucedía en Venezuela. Hoy callan. No se puede ser neutral frente a los abusos ni mirar hacia otro lado cuando hay quienes pierden la vida por pensar diferente.