Más detalles de la nueva "James Bond"

Según informa The Mirror, la vigesimoquinta entrega Bond ('Bond25' hasta ahora) se titulará "Shatterhand". La película estará basada en la novela de Raymond Benson 'Never Dream of Dying', publicada en 1999. Sigue en la línea pues de las películas de Daniel Craig, abandonando los juegos de palabras originales y limitándose a un título mucho más serio, reflejo del tono de la trayectoria actual de la saga.

En la novela, 007 se enfrenta al líder de una organización secreta llamada La Unión. Este genio le pondrá las cosas difíciles a nuestro agente con licencia para matar, teniendo un rasgo característico que le diferenciará de todos los villanos hasta el momento: la ceguera. La chica Bond será Tylyn Mignonne, cuyo marido está relacionado con la organización enemiga.

El reparto aún no ha sido confirmado, pero parece ser que Christoph Waltz y Dave Bautista están dispuestos a recuperar sus personajes de 'Spectre', algo que encantaría a los fans de la franquicia. De momento se estarían buscando localizaciones en Croacia, Francia y Japón, por lo que la variedad geográfica se mantendría intacta.

El estreno está previsto para noviembre de 2019, por lo que las informaciones irán saliendo con cuentagotas.