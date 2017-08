Este perro sabe quién tiene cáncer de pulmón con sólo olfatearlo

A Blat le basta con olfatear una muestra de aliento de una persona para detectar si tiene cáncer de pulmón. El perro, un cruce de labrador retriever y de pitbull, estuvo a punto de ser abandonado cuando tenía once meses. Ahora que tiene tres años y medio participa en un proyecto de investigación del hospital Clínic de Barcelona para mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón.

Según los resultados presentados en el European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, cuando a Blat se le presenta una muestra de aliento de una persona con cáncer de pulmón, acierta en el 95% de los casos, incluso si el cáncer es tan incipiente que sólo mide cuatro milímetros de diámetro.

Cuando se le presenta una muestra de una persona que no tiene cáncer, acierta en el 98% de los casos, incluso si se trata de un paciente con otra enfermedad respiratoria.

El aliento humano puede contener unas 3.000 moléculas distintas, informa Molins. Según sus estimaciones, “tal vez una decena, o unas pocas decenas, sean informativas para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón”.

El aprendizaje de Blat se inició cuando tenía un año. La adiestradora Ingrid Ramón, especialista en perros de asistencia y detección, lo había adoptado con once meses al saber que sus propietarios habían decidido abandonarlo. “Es un cruce de razas que son muy buenas para el adiestramiento. Venía hecho un hooligan porque no había sido educado. Pero le hice unas pruebas, vi que tenía un gran potencial y me lo quedé. Ahora es mi perro”.

Blat aprendió a identificar las muestras de cáncer de pulmón en seis meses. Estas muestras consistían en tejidos de lana en los que los pacientes habían exhalado aire y que se habían conservado en tubos cerrados herméticamente.

