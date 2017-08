Para Carrió, una película de ficción es lo mismo que Cristina Fernández

La primera precandidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Elisa Carrió, aseguró que "son lo mismo" una "película de ficción" y la postulante para el Senado por la Provincia, "Cristina" Fernández, y enfatizó que "no hay la grieta en la Argentina, hay relato".

La diputada se refirió a la necesidad de una reforma previsional y señaló que tendría que ser "en una comisión bicameral y con directa intervención del Congreso y con una opcionalidad para que vos te jubiles en el tiempo que quieras, pero no jubilación obligatoria a los 60".

Acompañada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en una charla con vecinos de Palermo, Carrió enfatizó que "no hay grieta en la Argentina, hay relato" y apuntó: "Tengamos pena por aquellos que buscando el poder convirtieron a sus hijos en delincuentes, no puede haber venganza, tiene que haber juicio y verdad".



"No se puede hacer todo de un día para el otro, hicimos una revolución en paz y no fuimos Venezuela", indicó en la Unión General Armenia de Beneficencia, ubicada en ese barrio porteño, y enfatizó: "Sino vayan a ver una película de ficción o a ver a Cristina que son lo mismo".