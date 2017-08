El Tomba ya está en Buenos Aires a la espera del amistoso

Mauricio Larriera podrá observar en acción a su equipo por primera vez desde su arribo, hace dos semanas. Es que el Tomba del DT uruguayo jugará este miércoles su primer y único amistoso de pretemporada previo al choque con Gremio, en Porto Allegre, el próximo miércoles 9 de agosto, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Godoy Cruz enfrentará desde las 9.30 a San Lorenzo en el predio que el Ciclón tiene en Boedo.

El plantel bodeguero viajó este martes rumbo a Buenos Aires, llegó por la noche a Capital Federal y quedó concentrado a la espera del partido, que le servirá al entrenador para ir delineando el equipo que saltará a la cancha en Brasil.

Por lo visto en las últimas prácticas desarrolladas durante la minipretemporada en Coquimbito, ante el Ciclón saldrían a la cancha los siguentes 11 titulares: Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivarez y Fabrizio Angileri; Ángel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez y Juan Fernando Garro; Javier Correa y Santiago García.

Entre los jugadores que viajaron a Buenos Aires no están Guillermo Pol Fernández y Luciano Pizarro, ambos por lesión.

El ex volante de Boca Juniors y Atlético de Rafaela no viajó por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha y se quedó en Mendoza realizando trabajos de kinesiología para recuperarse lo antes posible. A pesar de que son optimistas, en el Expreso temen que no llegue en condiciones al encuentro con Gremio.

Luciano Pizarro, en tanto, se quedó en la provincia a raíz de una distensión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

Tras el encuentro, el plantel retornará a Mendoza hoy mismo por la tarde y entrenará el jueves en Coquimbito.

Leonardo Burián, el arquero uruguayo que viene del fútbol mexicano y que llegó como refuerzo, se sumará al equipo en Capital Federal.

Mientras tanto, la dirigencia tombina sigue esforzándose para cerrar las negociaciones por la compra del 50 por ciento del pase de Victorio Ramis, delantero de Talleres de Córdoba, por el cuál pagaría 750.000 dólares.