CFK aseguró que "no quiere que le vaya mal" al Gobierno

En campaña, la ex presidenta sostuvo que la sociedad debe darle un mensaje al oficialismo.

La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, les pidió hoy a los argentinos “un voto para poner un límite al desatino del Gobierno”, aunque aclaró que “no quiero que le vaya mal” a la gestión de Mauricio Macri, en un acto en la Universidad de General Sarmiento en el partido de Malvinas Argentinas.

En un encuentro con la comunidad científica, Cristina Kirchner escuchó los relatos de varios investigadores que describieron la situación del sector y luego realizó un pedido de cara a las próximas elecciones: “Necesitamos que la sociedad le de un mensaje al Gobierno con el voto”.

Durante su corto discurso, la ex mandataria volvió a insistir en convocar a los argentinos a “dar un mensaje en las urnas -en las Paso del 13 de agosto- para poner un límite y para que el Gobierno advierta que debe cambiar el rumbo económico porque el resultado es malo”.

Cristina Kirchner aclaró: “No queremos que le vaya mal al Gobierno sino que queremos que el Gobierno deje de hacer mal las cosas. Queremos que le vaya bien a la gente”, remarcó ante el aplauso de los estudiantes que colmaron el auditorio.

“Me parece que a veces el Gobierno es algo más que insensible sino que hay crueldad. Cada vez más familias viven en la calle, hay que mirar estas cosas y no ser arrogante porque quizás pensaban (el oficialismo) que iban a venir las inversiones y estas políticas iban a tener otros resultados”, continuó.

Sin elevar el tono de su voz como cuando era presidenta, fustigó: “No pueden haber más excusas porque ya van casi dos años de gobierno. Esto es el resultado de las políticas que se aplicaron y no pueden echar la culpa a otros”, remató.

Tras escuchar el relato de Maia, una ingeniera química que trabajó Fábrica Militares, Cristina Kirchner sostuvo que “el Estado tiene que intervenir en este tipo de inequidades” en relación a los costos y el aumento de los medicamentos".

Una vez más, la estrategia comunicacional de la precandidata a senadora optó por discriminar a la prensa y solo transmitir el acto por el canal de You Tube o el Facebook de Cristina Kirchner que comenzó con el evento ya iniciado y con la ex mandataria sentada en el escenario junto a los miembros de la ciencia, el precandidato a diputado y ex titular del Conicet, Roberto Salvareza, y el precandidato a senador Jorge Taiana.

Fuera del auditorium se instaló, según mostró la televisación del acto, una pantalla para los militantes que se acercaron a la Universidad en el partido de Malvinas Argentinas.