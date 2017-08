Angelina Jolie se defendió de las acusaciones por explotación infantil

Tras realizar un casting de infantil en Camboya para elegir al protagonista de su nueva película, First They Killed My Father, Angelina Jolie fue acusada por supuestas “prácticas deshumanizantes“. No obstante, la actriz aprovechó una entrevista con Vanity Fair para defenderse.

“Se tomaron todas las medidas necesarias para el confort y bienestar de los niños, empezando por las audiciones, pasando por la producción, y hasta el presente”, expresó la ex de Brad Pitt.

Algunos de los directores del casting dijeron que se trató de “un macabro juego” al que se sometieron a los chicos que pertenecían a diversos orfanatos y barrios marginales de Camboya.

El casting consistía en poner dinero sobre una mesa y pedirle a los niños que pensaran en algo para lo que necesitaran el dinero. Luego debían robarlo, y cuando los atraparan, tenían que inventar una mentira.

“Me molesta que ese ejercicio simulado de improvisación se tome como si hubiera sido de verdad. La insinuación de que arrebatáramos dinero real a un niño durante las audiciones es falsa y molesta. Me hubiera indignado yo misma si eso hubiera ocurrido“, arremetió Jolie