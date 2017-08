Redrado: “Me pone feliz que Luciana concrete su sueño de ser madre”

No es un hombre al que le guste hablar demasiado de su vida privada, sin embargo, entrevistado por Martín Liberman en radio Late, Martín Redrado se refirió sobre la futura maternidad de Luciana Salazar, su ex pareja.

“Es su deseo desde los últimos años y que lo pueda concretar, me pone contento“, dijo el economista, y agregó que “era correcto” lo que trascendió sobre que él quería esperar para ser padre con Luli. “No teníamos una fecha, pero me hubiese gustado tener más tiempo“, expresó.

“Me dan bronca algunas cosas que dicen sobre su salud o sobre que tiene algunos problemas por cuidar su figura o que no come bien, te aseguro que la he visto y viajamos juntos, come más que vos y yo. Me gusta dejar los temas de la vida privada para la vida privada”, explicó Redrado en la entrevista. .