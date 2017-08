Los chef de los famosos nos cuentan qué comen

¿Sabías que François Vatel, cocinero de Luis XIV, era capaz de levantarse a las cuatro de la madrugada para inspeccionar la calidad del pescado que horas después comería su gourmetísimo y royal jefe? ¿O qué el presidente Mitterrand, cansado de sus comidas de Estado, requirió un chef personal (Danièle Mazet-Delpeuch) para que reinterpretara las recetas de su abuela en El Elíseo, y, de paso, preparara una sopa diferente cada día, su verdadera debilidad gastro?

Está claro que los responsables de alimentar a Familias Reales, jefes de Estado y celebrities de renombre van, hoy, más allá del concepto tradicional de cocinero o conseguidor de banquetes extravagantes. Muchas veces interpretan el papel de nutricionistas privados, coachers gastronómicos, terapeutas o autores de recetas ultrasaludables. Una labor que se descubre al poco tiempo de investigar los platos que les requieren clientes tan exigentes como Gisele Bündchen, Marc Jacobs, la reina Letizia...

Hemos investigado los alimentos que pueblan su heladera o los que tienen prohibida la entrada en su carrito de la compra. ¿Conclusión? Si para algunos comer sano es (casi) fundamental y nutren su despensa de productos tendencia con fama de súper-alimentos, otros son más de andar por casa y, a veces, incluso caen en la tentación de unos cheetos o la deliciosa tarta de zanahoria.

Reina Letizia, comida exótica y vegetariana.

Desde restaurantes japo hasta kebabs, pasando por buffets vegetarianos (suele elegir hamburguesas de soja con verduras o nuggets de queso de cabra con salsa de jengibre y yuca) y la cocina más creativa. Lo cierto es que a la reina Letizia le fascina la comida sana. Y aunque el jefe de cocina de la Casa Real no suelta prenda, sabemos que, por ejemplo, en su desayuno no faltan las tostadas con aceite de oliva, jamón serrano y fruta y que, para almorzar, suele elegir verduras de temporada, especialmente alcachofas, o pescados al vapor. De hecho, le encantan las parrochas -unas sardinas muy populares en Asturias- y el salmón del Sella. Por lo demás, adora los productos bio, evita los carbohidratos refinados y no bebe alcohol; sólo agua y té. Eso sí, tiene una debilidad: el chocolate y la crema de arroz con leche, cien por cien asturiana y uno de sus postres preferidos.

Michelle Obama piensa en verde

De acuerdo con la cruzada de la ex Primera Dama estadounidense por las verduras, éste es el color que tiñe la heladera de la familia Obama. "Todos los días incluyo un plato de verdura en el menú -asegura Cristeta Comerford, jefa de cocina de la Casa Blanca-. Por lo demás, me gusta añadir especias, mezclar muchos y vivos colores y usar siempre más ajo del recomendable". Tal es la obsesión de Michelle por la comida sana que hasta plantó un huerto ecológico en el jardín sur de la Casa Blanca y ha admitido: "Adoro la pizza vegetariana y, por la noche, las ensaladas. Si tengo mucha hambre, pido que le añadan algo de proteínas. Entre mis productos favoritos están el tofu y las patatas asadas".

Rihanna no se resiste a los snacks fritos

Cuando le preguntan cómo consigue mantener su figura voluptuosa pero esbelta, Rhianna contesta: "Voy al gimnasio todos los días porque no estoy dispuesta a renunciar a comer lo que quiera". Su chef favorita, Debbie Solomon, explica las manías de la estrella: "Su dieta incluye verduras (especialmente, zanahoria, apio y pepino), fruta y huevos blancos. Bebe agua a todas horas para mantenerse hidratada y le encanta la pasta (los espaguetis con tomate y albahaca es uno de sus platos favoritos). Le gustan los carbohidratos, pero sólo al final del día". ¿Y qué hay de sus debilidades? Ahí van: Galletas Oreo, frapuccinos y Cheetos, picantes y muy crujientes.

Victoria Beckham es una chica detox

Victoria es healthy cien por cien. Así lo confirma Wolfgang Puck, chef del restaurante CUT de Los Ángeles, acostumbrado a recibir a los Beckham cuando visitan California. Y es que la diseñadora es una fan de la dieta alcalina que apuesta por alimentos desintoxicantes. "Consume mucho brócoli, espinacas crudas, apio, higos, pasas, aguacate, manzanas, peras, calabacín y tofu", señala Puck. "También le gustan las legumbres. Cuando viene a mi restaurante, pide un simple plato de espinacas con un toque de sal. David, en cambio, disfruta con platos más contundentes y prefiere la carne".

Claudia Schiffer, lo suyo con los bio

La chef británica Sophie Michell ha ejercido varias veces como cocinera privada de la top alemana (también para los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra) y lo tiene muy claro: "Claudia es muy estricta con su alimentación". Sus costumbres gastronómicas no las mantiene en secreto: "Ceno pronto para evitar que mi organismo trabaje durante la noche. Como las frutas al principio de cada comida, nunca mezclo proteínas y féculas, sustituyo las galletas por frutos secos y doy prioridad a los alimentos bio".

Gisele Bündchen, ni harina, ni azúcar ni tomates...

Con esta premisa el chef de de Gisele Bündchen y Tom Brady, Allen Campbell, asegura que: "El 80 por ciento de lo que comen ella y su familia, se compone de verdura fresca y cereales integrales: arroz, quinoa, mijo, frijoles y judías. El otro 20 por ciento es carne sin grasa ni huesos, filetes de pato y pollo alimentados con pasto orgánico. En cuanto al pescado -continúa el cocinero-, salmón salvaje". ¿Prohibidos? El azúcar blanco y la harina refinada. De vez en cuando pecan con el tomate (sólo una vez al mes porque, según dice, provoca inflamación). ¿Café o bebidas con cafeína? ¡Jamás! Y, para aderezar, "sólo aceite de coco y sal rosa del Himalaya". ¿El plato típico en casa de los Bündchenbraidy?: "Quinoa con verduras rehogadas y almendras tostadas".