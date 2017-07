Acusó a su mujer de infiel porque el bebé no se le parecía: lo habían cambiado al nacer

Un hospital de la ciudad china de Shanghái fue denunciado por el presunto intercambio de dos bebés hace 28 años, un error que se descubrió después de que uno de los padres se obsesionara con que el niño no se le parecía.



El diario local Shanghái Daily confirmó que el Tribunal Popular del Distrito de Jingan recibió la demanda y que la denunciante, una de las madres, exige una compensación de 1,3 millones de yuanes (unos 193.000 dólares).



La historia se hizo pública la semana pasada en un programa de televisión en el que una mujer, de apellido Zhang, contó que el 27 de febrero de 1989 dio a luz por cesárea a un niño al que llamó Wang Ye en el Primer Hospital de Maternidad e Infantil de Shanghái.



Tres días más tarde la enfermera le trajo al niño. "Fue nuestro primer encuentro ya que las madres y los bebés eran alojados en dos plantas diferentes", explicó.



En ese momento, el niño rechazó su leche materna aunque sí tomó la de la mujer que estaba en una cama al lado.



Zhang y el bebé regresaron a casa pero el padre comenzó a tener dudas de su mujer porque el bebé no se parecía a él y la acusó de haber tenido un romance. En el año 2003 la pareja acabó separándose.



Aún así el hombre siguió obsesionado con el tema y pidió una prueba de ADN que en 2011 confirmó que Wang no era hijo de ninguno de los dos.



Zhang visitó entonces el hospital con la esperanza de descubrir en los registros del hospital qué había pasado y poder encontrar a su verdadero hijo, pero le comunicaron que había pasado demasiado tiempo.



"Recordé que cuando la enfermera me dio al niño no llevaba una pulsera con su nombre para mostrar su identidad", dijo Zhang.



Ambos, madre e hijo, aseguraron que quieren reunirse con sus familias "reales".



El hospital emitió este fin de semana un comunicado en el que aseguró que está "profundamente conmocionado" por lo ocurrido y que ayudará a esclarecer los hechos aunque "es difícil averiguar la verdad de algo ocurrido hace 28 años".