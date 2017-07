Perennials, las nuevas protagonistas de esta época

Primero fueron los babyboomers, luego la Generación X para pasar a los más cercanos Millennials y Centennials. Y es que al parecer, la tendencia de “etiquetar” a diferentes generaciones de acuerdo a sus gustos y características ya es una constante en los tiempos que vivimos.

Y así se evidencia con uno nuevo término que ha venido a desplazar a los reyes del momento como fueron los millennials. ¿A quiénes nos referimos? Con ustedes… ¡las Perennials!

Aunque más que hablar de una generación, en realidad se trata más bien de un grupo de mujeres (y también hombres) con características en común, tal como lo señala Gina Pell, creadora del término: ser perennial es cuestión de personalidad.

¿Y qué rasgos tienen en común las mujeres perennials?

Antes que nada digamos que el término perennial deriva del inglés y significa "perenne", una referencia a la personalidad de este grupo de mujeres: constantes, permanentes.

Personas a quienes su entorno tiene siempre presentes, suponen un referente para los demás, son líderes. "Somos personas en constante crecimiento, con amigos de todas las edades que nos mantenemos al día a través de las nuevas tecnologías", señala Gina Pell.

Mujeres como Gwiyneth Paltrow, J.K. Rowling, Nicole Kidman, Michelle Obama o Anna Wintour se han vuelto exponentes de poder y creatividad a pesar de su edad. Estas mujeres están comprometidas consigo mismas y están rompiendo las reglas establecidas por la sociedad.

Sociólogos, publicistas y expertos en el sector del marketing definen así a las Perennials como una nueva generación de mujeres influyentes, en constante aprendizaje y conectadas con la tecnología. Al parecer, son mujeres creativas, conectadas con la tecnología, activas en redes sociales, curiosas, mentoras de otras mujeres, pasionales, comprensivas, seguras de sí mismas y con una mentalidad global que las impulsa a estar en constante crecimiento.

Otra manera de llamar a estas mujeres es “ageless generation“, algo así como mujeres “eternas” o “sin edad”, ya que al verlas, muchas veces es difícil descifrar realmente cuántos años tienen. “Al menos por detrás”, señala Rebecca Rhode, fundadora de SuperHuman, la agencia de marketing que se ha encargado de un estudio a 500 mujeres publicado en The Telegraph. La investigación confirma que las que están en sus 40 y 50 años no se identifican con la etiqueta social “mujeres de mediana edad” que supuestamente las define. En la plenitud de su vida, económicamente independientes, activas, interesadas en todo lo que ocurre a su alrededor, las mujeres que nacieron en los sesenta y setenta se rebelan contra cualquier encasillamiento cuyo origen sea la edad.

“Sé lo que quiero, cuándo y cómo”

Para las mujeres que nacieron en los años ’60 y ’70, seguramente que el pensar en llegar a los cuarenta cuando recién atravesaban su adolescencia, era tal vez imaginar un escenario aún muy lejano, en donde se veían como “señoras maduras”; imagen que podría haber estado condicionada por la imagen de la mujer de aquellos años.

Hoy, muchas de ellas, ya han atravesado el inicio de esta década y distan años luz de esa imagen.

“No soy ninguna jovencita, sé perfectamente cuál es mi edad, pero tampoco tengo la sensación de que el tiempo empieza a detenerse que es lo que siempre he asociado la mediana edad. Así que no, no me siento identificada con esa etiqueta, ni con muchas otras”, señala Charo Marcos, periodista de 41 años que edita Kloshletter, la primera newsletter independiente de información general que se edita en España y dirigida principalmente a mujeres.

“Creo que, en el fondo, el bienestar no sólo nos ha conducido a vivir más años sino a vivir mejor y esa mejoría se refleja también en nuestro aspecto y en nuestra actitud a la hora de enfrentarnos a la edad que tenemos”, reflexiona la profesional.

“Esta edad madura como construcción social que representa a una mujer con rasgos de apariencia y estilo de vida muy determinados, aún está en plena transformación. Asistimos a una pérdida de fronteras entre generaciones, una distinción líquida entre etapas que estaban mucho más marcadas en el pasado. Cada vez vivimos más, así que las generaciones se estiran. La juventud se alarga, y ya no hablaríamos de crisis de los 40, ahora hay quien dice que se sustituye por la de los 50, y se habla de cuarta edad, para aquellos que superan edades avanzadas. Tampoco hay una asociación plena entre belleza y juventud, la mujer se cuida desde muy pronto y llega los 40 o supera los 50 con una apariencia sin nada que envidiar a la de mujeres de 10 años menos. Tenemos más referentes, la capacidad de cuidar nuestro aspecto y unos cánones de moda menos restrictivos que no anteponen aspectos relacionados con la edad a otros como por ejemplo las tendencias. Todo esto, sumado a la solvencia económica y al hecho de que las mujeres ya no están recluidas en el ámbito privado o doméstico y que muchas ya no son madres o retrasan la maternidad, pues hace que algunos estereotipos como el de la “señora de mediana edad” ya no sean atractivos”, enfatiza Ester Hernández Bejarano, profesora de Sociología en la Universidad de Salamanca, España.

Ser perennial no es una ciencia exacta, pero los expertos nos dan pistas para averiguar si estamos dentro de este grupo o no. Respecto al comportamiento, explican que las perennials son sobre todo usuarias de redes sociales, sobre todo de Facebook e Instagram, "encargadas de crear la demanda de Starbucks y consumidoras habituales de las series de Netflix”.

También las cifras del texto de The Telegraph muestran claros rasgos de estas mujeres: el 96% de las mujeres de más de 40 años no se sienten de “mediana edad”; el 80% cree que los supuestos de la sociedad sobre las mujeres de mediana edad no representan sus vidas; el 67% se considera en su plenitud de vida; el 84% dice que no se definen por su edad y el 91% no cree que los anunciantes las entiendan.

Asimismo, las mujeres que se encuentran en este rango de edad utilizan productos y servicios enfocados para un público más joven. Así que tener 40 a 50 años actualmente es muy diferente a la manera en la que vivía la generación anterior; el 90 por ciento de las participantes afirmó tener una actitud más juvenil que sus madres en esa edad.

Mujeres comprometidas consigo mismas y que están rompiendo las reglas establecidas por la sociedad. Creativas, usuarias de las tecnologías e interesadas en un estilo de vida saludable …¡ah! Y con más de 40 años…estas son las nuevas mujeres que están dando al mundo mucho que hablar. ¿Te identificás con ellas?