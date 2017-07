Condenado a perpetua y paseando en el cine

El miércoles, la Justicia condenó a cuatro ex jueces y a miembros de fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad. Un debate histórico. Los otrora magistrados recibieron la pena máxima: prisión perpetua. Sin embargo, no están en la cárcel porque, en su momento, presentaron informes que aseguraban una enfermedad. Enfrentaron el proceso en libertad. Pero uno de ellos fue visto paseando en un cine. Se trata del ex juez Luis Miret, quien estaba el viernes en el cine Universidad, como si nada hubiese pasado.