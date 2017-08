Nazarena Vélez: “Sigo anclada a Fabián”

A pesar de que le dio varias oportunidades al amor tras la trágica muerte de Fabián Rodríguez (su marido, quien se quitó la vida en 2014), Nazarena Vélez reconoce que aún debe hacer el duelo. “Sigo ancalda a Fabián“, reconoció en en programa Rompé la Tarde, de Conexión Abierta.

Recientemente separada de Pablo Melillo, quien tambiñen estuvo en pareja con Gonzalo Gamarra, habló abiertamente de su presente amoroso. “He decidido hacer el duelo sola porque cuando me doy cuenta de que no me he vuelto a enamorar y que del otro lado les pasa lo contrario trato de dejarlos en libertad porque si no me parece muy egoísta. Por más que pruebe es una pérdida de tiempo para el otro”, confesó.

Desde Miami, donde está de vacaciones, Naza agregó: “De Pablo me separé hace unos cuantos meses. Él es maravilloso, un ser humano increíble pero la verdad es que mi última pareja ha sido Fabián y eso lo sabe tanto Gonzalo, quien me acompañó en el último año, como Pablo“, completó.