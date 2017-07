La UEFA investigará el posible traspaso de Neymar al PSG

El futbolista brasileño Neymar, del Barcelona, llegará a Doha "en las próximas horas" para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje por el París Saint-Germain (PSG), informó este lunes el diario catarí Al Watan.

Neymar se someterá a las pruebas médicas en la clínica Aspetar y mantendrá una reunión con el presidente del club francés, el catarí Naser al Jelaifi, para firmar su nuevo contrato, según el rotativo.

Mientras tanto, la UEFA anunció este lunes que aunque no reciba denuncia alguna investigará el traspaso del brasileño al club francés, si finalmente se concreta, para tener la certeza "de que se respetan las reglas del juego limpio financiero".

El director ejecutivo de juego limpio financiero y sostenibilidad de la UEFA, Andrea Traverso, confirmó a EFE que hasta ahora no se ha recibido ninguna denuncia e indicó que "el impacto potencial del fichaje de Neymar por el PSG tendría efectos durante muchos años en la economía del club", que tiene que demostrar que "no tiene pérdidas de más de 30 millones de euros un plazo de tres años".



- ¿Ha recibido la UEFA alguna denuncia del Barcelona o de la Liga Española sobre el interés del PSG por el jugador Neymar?



- No hemos recibido ninguna denuncia en relación con este asunto.



- La Liga ha anunciado que va a denunciar en cualquier caso porque entiende que el PSG no dispone de dinero para pagar la cláusula de rescisión del jugador, según las cuentas hechas públicas por el club, y que si la paga el dinero vendría de otro sitio y rompería el "Juego Limpio Financiero". ¿Es correcta esta opinión?



- El PSG tiene que respetar las reglas de juego limpio financiero como todos los clubes de Europa. Tienen que demostrar que no tienen pérdidas de más de 30 millones de euros en un plazo de tres años. El impacto potencial del fichaje de Neymar por el PSG tendría efectos en la economía del club durante muchos años. Es muy complicado juzgar este tipo de operación con antelación ya que no sabemos los planes del club francés. Pueden vender a algunos jugadores por un precio similar o superior. Sólo podemos hacer cálculos a posteriori y asegurar que se cumplen las reglas.



- ¿Qué podría hacer la UEFA si recibe algún tipo de denuncia al respecto?



- Independientemente de si recibimos o no una denuncia, en cualquier caso analizaremos los detalles de ese traspaso para asegurarnos de que se respetan las reglas del juego limpio financiero.



- ¿El PSG ya recibió una sanción por incumplir el juego limpio? ¿Si lo hiciera otra vez habría una sanción mayor? ¿En España se ha llegado a hablar de impedir su participación en Champions?



- Los casos previos se toman en cuenta cuando se decide una sanción potencial, pero ahora mismo no hay un caso abierto y no hay razón para especular sobre su hipotético resultado.



- ¿Desde la implantación del Juego Limpio por parte de UEFA parece que los clubes son más cuidadosos en este aspecto, ¿cree que la normativa es la adecuada a la situación o haría falta algún cambio o concienciar más a los responsables de los clubes?



- Los clubes son plenamente conscientes de las reglas y el hecho de que las deudas de los clubes europeos hayan bajado de los 1.700 millones de euros en 2011 a menos de 300 millones en la actualidad muestra que el juego limpio financiero ha tenido un impacto positivo en la estabilidad y sostenibilidad del fútbol europeo. Pero siempre hay margen de mejora y estamos analizando varias posibilidades para reforzar el juego limpio financiero.



- En España algunos jugadores de primer nivel están teniendo problemas con Hacienda. ¿Le preocupa a la UEFA esta situación?



- Estamos siguiendo el tema con atención, pero no tenemos ninguna implicación directa ya que este es un problema fiscal a nivel nacional. Pero los jugadores deben, obviamente, pagar todos los impuestos como cualquier otro ciudadano.