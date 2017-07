Guillermo Coppola aconsejó a Diego Latorre sobre el "puntitagate"

El ex representante de Diego Maradona se refirió al escándalo del ex jugador y no se calló nada.

Aunque pasaron algunas semanas desde el escándalo Diego Latorre - Natacha Jaitt, no podía faltar del hombre que más sabe del mundo del fútbol y de la noche: Guillermo Coppola. El ex representante de Diego Maradona estuvo invitado en el programa Club 14 que se emite por TN y dijo lo que pensaba.

"A eso no llego; yo no soy de la época de la puntita. No critico, me parece bien. Inclusive hablé con Diego y le aconsejé que siga así".

La respuesta vino a raíz de que fue consultado en el ciclo sobre las preferencias de Diego y también las de él (Guillote confiesa abiertamente que usa cremas y se depila).

Guillermo aseguró que hasta ahí llegan sus preferencias y por eso marcó las diferencias que tiene con el ex jugador en cuanto a gustos. Por último, no de los conductores de Estamos motivados, programa emitido por Radio Belgrano agregó: "Con Yanina hacen una pareja bárbara; ella es intensa. Ojalá termine bien esta historia, la cocina no la conocemos".