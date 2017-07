La increíble reacción de una nena cuando su padre le saca la tablet

La desopilante reacción de una niña, que llora desconsolada cuando su padre le quita su tablet, revoluciona la web.

“¿Pero qué te pasa? ¡No sé por qué me haces esto!” dice Danna a gritos y entre lágrimas en el medio de su drama. A tal punto, que su padre Xiuhnel Olivares le dice que “se parece a actriz de telenovela de Televisa”.

¿Por qué le sacaron la tablet? Porque no quiso ayudar a sus padres con las tareas de la casa.

Xiuhnel contó a un medio local que este tipo de reacciones en su hija es normal. “Esa vez empecé diciéndole que no la iba a llevar a los juegos y cuando vi que no me hacía caso le quité la tablet y fue cuando empezó a llorar”, dijo.