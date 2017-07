Basta de escuchar promesas vacías

A la saturación que a esta altura ya provocan las campañas electorales, se suman los discursos usados por los precandidatos para tratar de ganar electores. En algún momento habrá que evaluar cada una de las frases pronunciadas por parte de quienes aspiran a conseguir una banca en el Congreso de la Nación. Se posicionan de tal manera que pareciera que, en lugar de ir a disputar un cargo legislativo, da la impresión de que fueran a hacerlo por uno ejecutivo. Las promesas son de las más insólitas, al punto de resultar ofensivas. Y, de alguna manera, lo que hacen es menospreciar al electorado. Difícilmente se pueda tener una democracia madura cuando los eslóganes de campaña no son más que enunciados vacíos de contenido. Mendoza merece otro tipo de propuestas, con ideas claras y objetivos concretos. No sólo la retórica de buenos contra malos. Porque hace décadas que todos dicen que van a luchar por Mendoza. Y cuando les llega el turno, no lo hacen.