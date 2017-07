La joven abusada por youtubers: "Soy la boluda del video"

Luego de que se publicara un video en el que cuatro youtubers aparecen abusando de una joven fan en estado de ebriedad, la chica dio la cara y aclaró algunas cosas, aunque cuestionó la actitud de los famosos mediáticos.

“Soy la boluda del video que se hizo viral sobre los youtubers, el mismo que fue tendencia en Twitter. El tatuaje es mío, como verán”, dice Sol, para dar paso a contar lo que sucedió aquel día. Para emplezar, aclaró que la situación ocurrió hace dos años en el MediaFest.

En el video, la chica aparece acostada boca abajo en una cama mientras Yao Cabrera y Gonzalo Fonseca la tocan sexualmente sin su consentimiento y le desabrochan el corpiño. Lucas Castel y Fabricio Lemus, bromean entre risas.



La joven contó que esa habitación había sido alquilada por un amigo en un hotel y que había acudido al MediaFest porque era fanática de algunos youtubers.



“Pegué buena fiesta, tomamos. Fuimos a hacer una previa a la habitación. Parece cualquier cosa. Ese video es verdad, ahora lo veo y tomo consciencia de lo que pasó. Dijeron que fue una violación. Quiero aclarar que no fue una violación, nadie me violó”, sostuvo.

Sol explicó que “estábamos todos ebrios, todos en pedo. Yo era chica. Parece que me estoy cagando de risa porque estaba en pedo, pero estaba estampada contra la cama porque estaba en pedo. Era una pendejita boluda”.

A pesar de esto, la chica cuestionó la actitud de los youtubers.

“No me parece bien que traten así a una mujer. Hubo un poco de manoseo, hasta el corpiño… eso me parece sumamente asquero… Es cualquiera. Recién ahora tomo consciencia y es una mierda. Yao me quiso tocar el culo, yo me corrí. No había confianza. Mucho estuvo de más”.

Y concluyó: "Es un asco lo que pasó. No me voy a hacer la víctima, pero tampoco los defiendo. Hubo gente que habló y dijo que yo había filtrado el video para hacer ‘justicia’. Yo no hice ningún video, nunca pedí justicia”.