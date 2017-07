Denuncian a youtubers por abusar de una fan ebria

Cuatro conocidos youtubers fueron escrachados en las redes sociales por otro, luego de que éste publicara un video donde se ve cómo supuestamente abusan de una joven que se encontraba borracha y tirada en una cama.

Los denunciados son Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca. Precisamente, este último es el que peor sale puesto que en un momento dado se sube sobre la joven, que está acostada boca abajo, y le realiza movimientos sexuales.

El denunciante es otro youtuber, identificado como Dude Vlogs, que evidenció la situación con un video.

"¿Qué pasa cuando tus acciones públicas y tu manera de comportarte como youtuber te llevan a niveles extremos como para no parar la atención?", se pregunta Dude Vlogs.



En el video, los jóvenes le desabrochan el sujetador mientras uno de ellos indica que "primero por la espalda y después, por delante".



"Ellos saben lo que pasó y también saben que los grabé", indica el youtuber en el video, que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.

Dude Vlogs publicó el video con el consentimiento de la víctima, a quién entrevistó por teléfono.

"Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos. Yo había tomado mucho. Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo 'vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá", contó la joven.

Como respuesta al escrache, Gonza Fonseca publicó un video haciendo su descargo.

Y en este otro video, también da su explicación Yao Cabrera.