Nannis a Bullrich: “El país se está cagando de hambre”

La mediática Mariana Nannis estuvo en un programa de televisión y se cruzó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también formaba parte de la mesa de invitados de Andy Kusnetzoff.

Cuando la ministro hablaba sobre el narcotráfico, Nannis se mostró enojada y le dijo: "No pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabés por qué pasa? Pasa porque un país se está cagando de hambre. La gente no tiene plata para comer", aseguró al borde de la furia.

"Te pagan, no sé, cinco mil pesos o diez mil pesos y te suben el gas y estás cagado de frío adentro de tu casa. Y después no podés prender la luz porque la luz es cara. Y no podés gastar nada. Y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, o una medialuna", dijo visiblemente molesta.

Nannis contó que en el hotel donde se hospeda en Buenos Aires le sugieren a los turistas que tengan cuidado con los robos y la ministro respondió que durante su gestión habían bajado los índices de inseguridad, promulgándose además nuevas leyes para combatirla. Pero Nannis no se quedó atrás. Y la contradijo al asegurar que uno de los principales conflictos del país es la inflación.