Comienzan las licencias de funcionarios para dedicarse a la campaña electoral

En la recta final de la campaña electoral para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, varios funcionarios de la gestión de Alfredo Cornejo se tomarán licencia para meterse de lleno en los comicios.

Tal como lo había anticipado, la ministra de Salud y precandidata a diputada nacional en primer término, Claudia Najul, comenzó su licencia sin goce de sueldo para poder recorrer toda la provincia. Lo mismo sucede con la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, que competirá por una banca en la Legislatura.

Con el último tramo de la campaña ya en marcha, el gobernador Alfredo Cornejo no podrá participar de actos oficiales con Najul, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos días cuando los cortes de cintas junto a la ministra se habían vuelto algo cotidiano. Es que el cronograma electoral establece que el 29 de julio comenzó la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio

Si bien la estrategia está puesta en vincular a Najul con la imagen del gobernador, que tiene un buen grado de aceptación, ahora el mandatario sólo aparecerá en algunos actos

Es por eso que desde el lunes el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quedará a cargo de la cartera de Salud, aunque se trata de una formalidad, ya que será el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, quien se encargará del Ministerio.

Por su parte Diego Costarelli, secretario privado de Cornejo también se tomará unos días ya que encabeza la lista de senadores del tercer distrito. También el director de la zona sur de Turismo, Federico Zamarbide, se tomará 15 días sin goce de haberes. El funcionario es candidato en tercer término a diputado nacional.

Aparentemente también se tomaría licencia el vicepresidente del Ente Provincial de Turismo, Lucas Quesada.

Campaña sin licencia

En cambio hay otros funcionarios que no se tomarán los días para hacer campaña y planean repartirse para poder hacer las dos cosas. Es el caso del coordinador de Migraciones, Alejandro Diumenjo, quien adelantó que trabajará por la mañana y se dedicará a la campaña por la tarde. El funcionario es candidato a senador en segundo término.

Por su parte la directora de la Sociedad de Transporte Mendoza, Marcela Gazali, tampoco se tomará los días. La mujer se presenta está en cuarto lugar como precandidata a diputada nacional. “Trabajo más de 14 horas, no me parece que me tenga que tomar licencia si puedo seguir trabajando. Puedo hacer las dos cosas”, señaló. Además afirmó que no está en condiciones no cobrar ya que tiene dos hijos que mantener sola.

Tiempo atrás el intendente de La Paz, Gustavo Pinto, candidato a senador por el segundo distrito electoral, dijo el mes pasado que no iba a tomarse licencia para hacer campaña.