El conmovedor mensaje de la viuda de Chester Bennington

A una semana del suicidio de Chester Bennington, su esposa Talinda expresó su dolor en una emotiva carta donde describió cómo era su vida junto al líder de Linkin Park y cómo enfrentará la vida sin el padre de sus hijos.

“Hace una semana, perdí a mi alma gemela y mis hijos perdieron a su héroe, su papá”, arrancó diciendo la modelo en Twitter.

Y siguió: “Teníamos una vida de cuento de hadas y ahora se ha convertido en una tragedia de Shakespeare. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo recojo mi alma destrozada? La única respuesta que tengo clara es criar a nuestros niños con todo el amor que me queda”.

Talinda también agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y a los fans de la banda por mantener viva la memoria de Chester para sus hijos.

“Quiero que mi comunidad y los fans de todo el mundo sepan que sentimos su amor. Sentimos también su pérdida. Mis bebés son tan jóvenes que han perdido a su papá. Y sé que todos ustedes ayudarán a mantener viva su memoria”, concluyó.

One week ago today, I lost my soulmate and my children lost their hero-their Daddy. We had a (cont) https://t.co/hkutVhlJzR

— Talinda Bennington (@TalindaB) 28 de julio de 2017