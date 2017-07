Carrió explicó por qué no enfrenta a Cristina

Afirmó que le "da pena" la ex mandataria y pronosticó "no" logará "tantos votos" en las próximas elecciones.

La diputada y candidata a renovar su banca por Vamos Juntos, Elisa Carrió, defendió la decisión de evitar un mano a mano con la ex presidenta Cristina Fernández y afirmó que le "da pena" la ex mandataria, quien "no" logará "tantos votos" en las próximas elecciones.

En medio de la campaña electoral, la dirigente de Cambiemos vaticinó que en octubre "se va a ganar muy bien" a nivel nacional y "también en Provincia", donde dijo: "No creo que Cristina tenga tantos votos" porque "una inmensa mayoría no quiere volver atrás y quiere continuar con el cambio".

En una entrevista con el diario Clarín, Carrió defendió la "estrategia" del gobierno nacional de "jugar" con María Eugenia Vidal como figura en la provincia y ella en Capital, al tiempo que alertó que "quizás no hubiera sido bueno para la Nación la confrontación directa con Cristina".

Al respecto, explicó que "no" le hubiera gustado enfrentarla porque le "da pena" la "situación en la que terminó" la ex mandataria: "Podés ser muy rico, haberte robado un país, pero... No es una elección buena de vida buscar el poder, afectó a sus hijos".

"Yo ya me desocupé de la Tierra; hago puntos para el Cielo, y eso es servir. Estoy contenta de servir", se diferenció.

Carrió también elogió a Vidal a quien describió como "una leona" a la que "le tocó enfrentar en soledad, y además, a todo un sistema mafioso" por lo que se mostró dispuesta a colaborar "desde donde pueda".

Por último, dijo que el gobierno de Mauricio Macri le parece "muy parecido al gobierno de Alfonsín del 83 al 85, que cometía errores menores, a lo mejor graves, pero que se rectificaban porque habían asumido con un Estado militar y estaban aprendiendo a gobernar".

"A mí me recuerda mucho esa época, son errores como con buena intención, hacen un desastre pero rectifican", defendió.

Y celebró que es "el primer gobierno" que "me acepta como soy. Eso fue una condición. Mauricio no sólo aceptó lo que soy, sabe lo que soy".