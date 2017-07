La peronista que está en contra de la "grieta"

La senadora irá por fuera del PJ y competirá por quedarse con una banca en el Congreso. "“Quiero apoyar las buenas ideas, no me importan de qué partido político vengan", dijo.

La senadora María José Ubaldini es la precandidata justicialista que decidió ir por fuera del PJ para competir en las PASO del 13 de agosto por una banca en el Congreso. “Majo” como se promociona en esta campaña, fue funcionaria de Derechos Humanos en el gobierno de Francisco Pérez y además tiene un cargo en reserva en el servicio penitenciario por el que fue denunciada.

“Encuentro por Mendoza” es el espacio que lidera la abogada. “Quiero llegar al Congreso para seguir trabajando y aportando a la construcción de un proyecto de país más justo”, manifestó. Entre sus desafíos se plantea luchar contra la “nueva inseguridad, la inseguridad social” generada por la pérdida de empleo y los aumentos de las tarifas.

Ubaldini busca diferenciarse del PJ tradicional de la provincia y pretende tener un espacio “horizontal”.

“La famosa grieta creada por el gobierno anterior y aceptada gustosamente por este, no hace más que esconder los valores los errores de uno y la incapacidad de resolverlos de los otros”, indicó la senadora.

Entre los proyectos que tiene en mente para proponer en el Congreso está la modificación a la Ley 27.709 para que se extienda el beneficio de la rebaja en el precio de los combustibles a toda la provincia de Mendoza por ser productora de hidrocarburos.

Además apunta a una reformulación de los organismos de control en busca de “mayor profesionalismo y menor injerencia política”. Por otra parte buscará la creación del Ministerio de la Primera Infancia para promover el desarrollo de los derechos del niño.

Ubaldini también llevará una propuesta para los hombres y es la extensión de la licencia por paternidad a 40 días.

La senadora prometió que si llega a obtener una banca en la nación, no llevará adelante un “oposicionismo sin sentido”. “Quizás la estrategia de confrontación permanente sea buena para la vieja política pero esto no mejora le mundo en el que vivimos. No podemos estar empezando siempre de cero, renegando de todo lo previo”, expresó.

“Quiero apoyar las buenas ideas, no me importan de qué partido político vengan”, concluyó.

Ping-pong

Puntuación de la gestión de Mauricio Macri: 5

Puntuación de la gestión de Alfredo Cornejo: 5

Un libro: Uno solo no, muchos, actualmente “El desdoblamiento del tiempo” de Jean Pierre Garnier Malet. “Bioneuroemoción” de Enric Corbera y todos los de Gabriel García Márquez.

Actor, actriz: Ricadro Darín

Una película: Cine argentino y series de Netflix

Actividad en el tiempo libre: practico Método De Rose

Un lugar en Mendoza: Potrerillos

Un lugar en el mundo: frente al mar

Un vino: limonada con menta y jengibre