Tomás Kirzner habló del cruce entre Mazzei, Araceli y Siciliani

El actor se refirió al duro enfrentamiento entre su mamá, el actual marido y la ex de su papá. "Innecesario todo", dijo.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina, Tomás Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, se refirió al enfrentamiento que mantuvieron su madre, Fabián Mazzei y Griselda Siciliani.

Respecto al fuerte enfrentamiento que tuvieron su mamá y el actual marido con la mamá de su hermana menor, Toto consideró: “Era innecesario todo, pero creo que hay que ponerle un punto final y no darle más bola a esto”.

Consultado por los audios que transcendieron donde se escucha la voz de su madre, Araceli González, discutiendo, aparentemente con una productora de “Los ricos no piden permiso” por quejas sobre las condiciones de trabajo, el actor dijo: “Me enteré sobre los audios, pero creo que es un audio que responde a un momento de la privacidad, con una reacción que puede tener cualquier persona”. “Es una lástima que haya salido eso a la luz, pero no es nada malo”, consideró. Al tiempo que admitió que “a mi me mata ver sufir a mi mamá y a quién no”.

Luego, al preguntarle por sus dichos en la revista Caras, donde dijo de manera escueta que “con Griselda tengo una relación correcta”, aclaró: “Es la madre de mi hermana, y prácticamente no nos vemos, pero es correcta porque pasa por mi hermana nuestra relación”.

En cuanto a la relación con sus hermanas, Florencia Torrente y Margarita Kirzner, afirmó: “Me llevo con las dos excelente, me gusta ser hermano mayor y hermano menor”.

Respecto a la baja de la tira de Telefe, “Fanny, La Fan”, donde hizo su debut actoral, confesó que “obviamente que me angustió un poco que pasara, porque para ser mi primer trabajo y que suceda esto fue muy shockeante”. “Fue shockeante para todo el elenco y tuve que entender que no viene para el actor”, admitió. Mientras que resaltó que “a Agustina, que era cabeza del elenco, seguramente le pegó, pero la verdad que fue muy angustiante para todos”.

Por último, se refirió a la posibilidad de trabajar en Pol-Ka y dejó en claro que no elige el “camino facil”: “No puedo saber si mi próximo trabajo será en Pol-Ka, si hay casting por supuesto que lo haría”.