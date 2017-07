La app "She Taxi" no desembarca en Mendoza por falta de choferes mujeres

"She Taxi", la primera aplicación argentina para solicitar taxis conducidos por mujeres, no desembarca en Mendoza porque no cumplen con el número mínimo de choferes. Su creadora, Eva Juncos, se contactó con conductoras de la provincia para que se aplique el sistema contra el acoso y la violencia de género.

Claudia Fernández es una choferes mujeres de Mendoza. Cuando la app se instaló en Rosario y Córdoba, la mujer se comunicó con Juncos para conocer las posibilidades de que llegara a la provincia.

"A través de Facebook me comuniqué con la gente de She Taxi. Somos alrededor de 50 las choferes pero no tenemos ni horarios fijos ni relación laboral estable, eso hace que se disminuyan las posibilidades", señaló Fernández.

Es que para que She Taxi arribe a Mendoza se necesita un mínimo de 30 conductoras. Según los datos brindados por Fernando Sáez de Aprotam, hay 1.500 taxis en circulación que son manejados por 3.000 choferes. De ese número, sólo hay 30 mujeres.

Sin embargo, las féminas que conducen las unidades no se pusieron de acuerdo y no alcanzó el "quorum" para su arribo -necesitan que el 100% de ellas se descargue la app-.

Al ser consultado por la aplicación, Sáez manifestó que le parece "muy interesante" y cree que ayudará a que otras mujeres se dediquen a la conducción de taxis a nivel profesional.

Sin embargo, desde la agrupación feminista Mumalá denunciaron que son los mismos hombres los que no dejan entrar a las mujeres a ámbito laboral.

"Al ser un ambiente muy machista, les cuesta mucho ser contratadas por las empresas de taxis. De hecho, muchas veces tienen que acreditar más capacidades que los hombres", señaló Luisina Blanco.

En este sentido, desde la agrupación explicaron que trabajan para instaurar en la sociedad un modelo de igual de género, en el que las mujeres puedan realizar cualquier tipo de trabajo para el que estén capacitadas.

Las mujeres prefieren ser trasladadas por conductoras

Juncos es taxista en Rosario desde hace más de 10 años. Según contó a El Sol, la idea de crear la aplicación nació porque las mujeres le pedían su número de teléfono y la llamaban directamente a ella antes de contartar a una operadora, sobre todo en la noche.

"Las pasajeras se sienten más seguras y tranquilas viajando con una mujer. Yo sólo escuché ese pedido y lo informaticé", detalló la rosarina.

Al igual que Juncos, la taxista mendocina trabaja en el horario nocturno y, según indicó, muchas pasajeras le cuentan que han vivido situaciones incómodas o de acoso por parte de los hombres.

¿Cómo funciona la app?

La aplicación es gratuita y está disponible para iOS y Android. Tal como en otras herramientas similares, el usuario debe darse de alta ingresando un nombre y contraseña.

Una vez que se pide el vehículo, se reciben los datos del conductor y se puede ver el recorrido en un mapa. Además, cuenta con un chat para poder comunicarse con la conductora durante el trayecto y hasta cinco minutos luego de finalizado el mismo.

She Taxi está disponible en Rosario y en Córdoba. Actualmente es utilizada por 94 taxistas y lleva más de 12 mil descargas en esas provincias.