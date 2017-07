Andrea Ghidone reveló que le ofrecieron prostituirse

Andrea Ghidone, panelista de Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo en Canal 9, reveló que en el comienzo de su carrera un hombre le ofreció prostituirse.

Consultada por Fernando Prensa, en el ciclo radial Falta de respeto, sobre si “acá cualquiera que se sube al escenario cree que es vedette”, la bailarina uruguaya dijo: “En Argentina cualquiera con nombre protagoniza, Argentina es un país muy generoso, interesa el nombre y no la obra en si. En Nueva York, la obra es lo que importa, no la protagonista. Acá es todo lo contrario”.

Luego, al preguntarle si alguna vez le ofrecieron prostituirse, manifestó: “Todo lo que hagas para llegar esta bien mientras puedas hacerlo, hay gente que se prostituye para mantener una familia, otras no pueden y van a trabajar a un supermercado”.

Y reveló: “Groseramente, y en la cara, en Uruguay un productor me dijo que las únicas maneras de llegar eran ‘tener un marido, o un tipo que te banque, o saber con quién acostarte, y yo te digo con quien tenés que ir’. Y me dio nombres. Seguro muchas han caído, pero yo seguí mi camino”.

“Gracias a Dios nunca tuve que pasar por la cama de nadie con quien yo no elegí estar. Ellos te dicen que es así, pero no es la verdad, no es la manera de ella. Y acá estamos, casi 9 años después de haber llegado a Argentina”, manifestó.

Por último, respondió a las críticas por su papel en Implacables: “Al que le moleste que este de panelista sin ser periodista me va a tener que aguantar, yo me aguanto a los que están bailando en un escenario y no son bailarines”, cerró.