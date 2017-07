Gloria Carrá: “No haría teatro, ni nada con Luciano Cáceres”

En diálogo con Catalina Dlugi, en la Once Diez/Radio de la Ciudad, Gloria Carrá habló de su relación con Luciano Cáceres, su ex y padre de su hija Amelia, y desmintió tener un buen vínculo con él.

Consultada sobre los dichos de Cáceres, quien aseguró que “con Gloria tenemos un excelente vínculo porque nuestra prioridad es nuestra niña”, la actriz lo desmintió y contestó que “para nada”.

El actor de Fanny, la fan también había manifestado sus ganas de volver a trabajar con ella. “A pesar de lo vivido no me permitiría perderme a esa actriz nunca”, dijo. En respuesta, la también cantante dejó en clara su postura: “A mi no me gustaría volver a hacer nada. Ni teatro, ni nada que se le parezca”.

“Tenemos arreglado el tema alimentos y falta separar bienes, nada más. No me gusta estar en quilombos, ni estar con abogados”, dijo en nota con el ciclo “Agarrate Catalina”. Y agregó, de una manera contundente: “Los hombres tienen que tomar mucha conciencia de que si tienen un hijo y se separan, tienen que poner plata”.

Por otra parte, la mamá de Ángela Torres explicó por qué decidió “escrachar” a las seguidoras que hacen “comentarios maliciosos” de las selfies que postea en Instagram, y enfatizó que “me han dicho anoréxica pero con desprecio encima, con bronca”.

Sobre la repercusión de su posteo, expresó: “Nunca pensé que iba a ser tan masivo. Lo hice porque dije: ‘acá algo esta mal’ me decían con asco ‘anoréxica’ y ‘qué vieja que estás’, ‘eso no lo podés hacer’, y me dio por hacer eso”, contó. Al tiempo que destacó que “lo que más me molestó fue que me dijeran ‘anoréxica’ desde la descalificación, porque eso es una enfermedad, y hay que revisar cómo estamos como sociedad”. “Por eso escraché, para ver hasta dónde llega esa gente, y no reaccionó ninguna y empecé a ver que todos estamos con el mismo problema”, argumentó.

“Me mandan mensajes de muchos lugares para ir a hablar. Yo nunca voy si no es para hablar de la música y demás, pero esta vez dije que sí porque hay muchas mujeres que me escriben, que me cuentan sus historias, las leo y es un problema grande que tenemos. Y no me paro en el problema sino en cómo solucionarlo. Podemos ser más respetuosas con la otra, tenemos mucho poder, somos creadoras de vida, si nos amamos podemos ser mucho más“, afirmó.

Luego reflexionó: “Lo que me llama la atención es que no estamos felices. Subo una foto bailando o cantando y me dicen: ‘estas grande para eso’. Yo me siento plena y me encanta bailar, ponerme un bikini en la playa, no le hago mal a nadie. No estoy a favor de una o la otra apoyo a todas. El cuerpo es solo un envase, no hay que perder de vista eso. No estemos permanente criticando al otro porque uno ya tiene su propio infierno”, afirmó Carrá.

“A Ángela le pasa permanentemente, y me dice que no le importa para nada”, concluyó la actriz.