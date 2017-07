Prisión preventiva para "El Rey de la Salada"

El juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la pidió la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, conocido como "El Rey de la Salada", al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de esa feria de la localidad de Ingeniero Budge, informaron fuentes judiciales.

"Me entregaron, esto es un secuestro político", sostuvo Castillo, en una larga entrevista difundida por Radio La Salada hace unos días, aunque evitó decir a quién o quiénes se refería. "Todos estamos en libertad condicional en la Argentina, están rompiendo la democracia, yo tengo que estar a derecho, no me pueden detener si no hice nada. Al poder le molesta que tengo razón", sostuvo.

El llamado "Rey de La Salada", que pasa sus días en la Alcaldía de Melchor Romero, aseguró que desde que cayó preso bajó 14 kilos, aunque no se quejó de las condiciones de detención. "Me lo tomo como unas vacaciones, hasta pinte la celda", sostuvo.