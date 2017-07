Cayetano contó sobre su adicción al juego

En medio del programa Perros de la Calle, Cayetano, uno de los integrantes del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Metro, contó su dura historia de adicción al juego y las apuestas. “No es que jugás. Es que jugás todo el tiempo y con consecuencias terribles, no sólo económicas, sino colaterales. Cualquier adicción te toma la cabeza, ocupa la cabeza de manera permanente”, reveló.

El periodista contó la que anécdota que considera más íntima en relación a este problema que pudo superar después de mucho tiempo. “En 2002 mi abuela me regaló un departamento, y años después lo tuve que vender, producto de las cagadas que me mandé, para pagar deudas. Hasta el día de hoy digo que no me voy a morir sin antes comprar de nuevo ese departamento“, narró.

“Yo juego desde que nací. Mi viejo me llevó al hipódromo cuando era chiquito. El problema es cuando volcás y te pasás, y el único de la familia que volcó fui yo. Me he tenido que alejar de amigos a los que también les gusta jugar, porque también les hacía mal”, agregó Cayetano

“Perder guita es lo menos importante. Por suerte nunca perdí el trabajo, porque mucha gente lo pierde. Me arruinó relaciones, se los terminé contando a todas. A mí me ayudó mucho mi familia, si no fuera por ellos, estaría en el horno”, terminó.

