Nancy Pazos le contestó a Rial: “Es una persona que no le hace bien a la televisión”

Sigue la guerra entre Nancy Pazos y Jorge Rial. La periodista le respondió al conductor luego de que éste la tildara de “perdedora nata“, entre otras descalificaciones. La participante del Bailando afirmó que el intruso “no le hace bien a la televisión”.

Pazos se refirió a los dichos de Rial hacia Pampita, a la que calificó de “más viva que el hambre“, diciendo que usó a José María Listorti para hablar de la muerte de su hija Blanca Vicuña.

“El periodismo en decadencia es patético, y es lo que le está pasando a Rial. Este chico no sabe cómo recuperar sus años de gloria, que creo que ya no vuelven más“, lanzó la periodista. En respuesta, el conductor usó Instagram para llamarla “perdedora nata”.

Más tarde, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Nancy arremetió contra Jorge y afirmó que “Es una persona que no le hace bien a la pantalla de la televisión”. “En cuanto a lo que me dijo sobre mi ‘decadencia’, yo me siento espléndida y no tengo esa cara de amargado que él tiene”, agregó.

“Hablé de nuevo de Rial, por algo muy concreto, que es por lo de Pampita”, aclaró, y lanzó que “a este chico le agarran histerias periodísticas con los entrevistados que no quieren contestar lo que él quiere preguntar y lo que él quiere que digan”. “Con Yanina (Latorre) hizo lo mismo”, comparó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Al tiempo que insistió que “en este sentido, ese tipo de periodismo es una etapa superada, allá él si quiere seguir con eso”.

En otro orden de cosas, le respondió a Marcela Feudale, quien a través de un tuit la cuestionó al decir que ‘la enfermedad empieza a notarse cuando los participantes creen que el pico de rating es de ellos’: “Es cierto que estoy mirando permanentemente el rating, y sí me la creo un poco, que me deje creérmela un poco. Es fácil pegarle a la nueva, pero qué se yo, Marcela es buena mina”, reconoció durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Por otra parte habló de su relación con Moria Casán, luego del divertido cruce que mantuvieron la noche de la “Salsa de Tres” y destacó que “yo lo que creo es que por suerte logramos encontrar un equilibrio en el tipo de humor. Creo que quedó claro que estábamos divirtiéndonos las dos”, enfatizó. Al tiempo que analizó que “lo que bajó fue el nivel de violencia, y hace que el contrapunto sea divertido, interesante y gracioso”.

Por último, reveló que “fue divertido el cruce con Moria, yo me quedé más tiempo en la pista porque el hombre araña me llevó flores a mí, a mi couch y a Mora (Godoy)”. “Las flores se las terminé dando a Moria en un pasillo, le dije ‘te las merecés’”, contó, e indicó que “ella vio el gesto, después lo tuiteó, porque no deja de ser una señora que hizo su carrera, que tiene trayectoria, y ve determinados gestos”.