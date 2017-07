El Polaco, ese personaje de San José

“Nunca nadie se quejó de los arreglos que hice en sus coches y eso que por mi taller pasaron miles de motores” dice con orgullo Antonio Witkowski, quien trabajó 50 años en su propio taller de mecánica general en Godoy Cruz 2017, Nueva Ciudad, Guaymallén.

“Fueron 50 años de alegría, el taller era mi vida, mi pasión”, afirma “El Polaco” como lo conocen sus amigos. “Tanto me gustaba estar en el taller que un 24 de diciembre tenía que entregar un taxi con urgencia pero no lograba arreglarlo. Al final lo pude entregar y me fui sin saber que ya era casi la medianoche. Mi esposa, Paulina, me esperaba enfurecida porque los vecinos ya estaban brindando y agarró el mantel y tiró al piso todo lo que estaba servido”.

Se llama Antonio Witkowski y tiene 70 años. Casi grita cuando habla mientras hace amplios movimientos con sus brazos. Ama la vida y su carcajada espontánea lo confirma. Enloquece con sus nietos, el dulce de leche, las picadas y la cerveza. Su padre polaco, Estanislao, salió de su país natal, llegó a la Argentina en 1928 y después de un tiempo se radicó en Mendoza.

Reconoce una deuda con su familia porque no recuerda casi nada del idioma polaco: “Mi papá nos hablaba en casa solamente en polaco. Antes de comer rezábamos y cantábamos el himno polaco en el idioma natal”.

“Es que como no lo hablé más, ya no me acuerdo” dice Antonio que desea recuperar algún día su idioma familiar. Extraña el sonido tan particular de ese hablar paterno que lo acarició desde su primer día, le enseñó el nombre de las cosas y le indicó dónde estaba la tierra de su padre.

Futbolero apasionado, hincha de Argentino y de Boca, cumplió hace unos meses con el sueño de su vida: conocer a su familia que quedó en Polonia. Sus parientes europeos ignoraban absolutamente que existía Antonio. “El polaco” sabía de ellos pero sólo tenía una dirección de una carta muy antigua. En una circunstancia muy especial, Paulina se contactó con una persona cuyo hijo vive en Polonia y se convirtió en el contacto.

Cuando los polacos lo vieron llegar no podían creer, de la nada les apareció un familiar. Antonio los miró buscando algún rasgo familiar y se puso a llorar como un niño

Fue un viaje histórico deseado desde su juventud. Lo acompañó su esposa, Paulina Ana Teresa Magliano, que de paso también visitó la tierra materna en Italia.

“Trabajaba todo el día en el taller pero jamás falté a un almuerzo con mis hijos” dice Antonio, defendiendo su rol de padre y educador. “Hice todos los sacrificios posibles para estar siempre con mis hijos” afirma respondiendo a las urgencias modernas que no permiten ese convivir familiar del mediodía.

Los amigos del taller

“Gracias Polaco, me hiciste volver a la niñez” le dijo uno de los clientes luego de jugar con otros conocidos un breve campeonato de bolitas en la cancha que tenía al fondo del taller.

“Éramos todos tipos grandes, médicos, administrativos, vecinos, clientes, que al terminar el trabajo nos juntábamos en los campeonatos de bolitas” explicó Antonio. Era una cancha como para jugar a las bochas. “Después de jugar yo la regaba y toda la arenita quedaba bien lisa y dura para jugar al otro día”. “En un tarro tenía guardadas 300 bolitas japonesas, eran mi tesoro”.

“Los viernes eran sagrados y nos juntábamos a comer un asado y jugar al truco” dice sonriente el mecánico.

“En todos lados tengo amigos y conocidos. Polaco, Polaco, me llaman en la calle o en el supermercados” cuenta.

El acto en la escuela

“Una vez me hicieron pasar al escenario durante el acto de fin de clases en la escuela Guillermo Cano, de San José, donde hice la primaria”. “Llamaron al abanderado, a los escoltas, a los mejores promedios, a los más destacados y al final pronunciaron mi nombre: Antonio Witkowski”.

“La directora hizo una pausa y ante decenas de personas y mis compañeros me declaró “el mejor compañero de la escuela”. Quedé sólo en el escenario, todos me aplaudían, y ese día fui feliz”.