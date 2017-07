El arco de River: Batalla destacó la jerarquía de Lux

El arquero de River Augusto Batalla confió hoy que le disgustaría perder la titularidad pero aseguró que "la competencia" con Germán Lux "hace bien" por "la jerarquía del santafesino.

"La competencia hace bien sobre todo cuando es con un arquero de jerarquía. Estoy contento de que esté acá (Lux) y ahora a tratar de hacer las cosas bien", dijo Batalla en rueda de prensa desde Orlando, Estados Unidos, donde River realiza la pretemporada.

Entre Batalla y Lux estará el arquero titular de River y el joven surgido en las inferiores parece correr detrás del nacido en Carcarañá.

"Uno cuando está adentro no quiere salir. Si me toca sentiría disgusto por eso, pero no tendría problema en hacerlo. Marcelo (Gallardo) es una persona como mucha sabiduría y Germán (Lux) está trabajando muy bien", agregó Batalla, de apenas 21 años.

Explicó que "de chico ya te formás con esto y sabés que ataja uno solo. Tenemos un técnico que nos da la posibilidad de competir".

Batalla confía en sus posibilidades y aseguró que si le toca seguir en el arco millonario lo hará "con la misma responsabilidad".

"Con 20 años me hice cargo del arco de River y si me toca seguir lo haré con la misma responsabilidad", precisó.