Peretti: “He dudado entre una mujer y otra”

A Diego Peretti le llegó el tan ansiado segundo semestre –de su actividad profesional, claro está–. El actor goza de cierta aptitud camaleónica, la puede romper en la comedia Mamá se fue de viaje en cine –que ya convocó a más de 500 mil personas– o en la obra Los vecinos de arriba, instalada en los brillos comerciales de calle Corrientes, pero también tomarse dos años para escribir su propio texto (en sociedad con Sebastián Suñé) y protagonizar Por H o por B, que habita en el teatro independiente Timbre 4.

—Estás en el off y en calle Corrientes, ¿qué te da cada espacio?

—Trabajé tanto en uno como en otro espacio, y mis inicios, como los de la mayoría, fueron en el teatro independiente. Volví a hacer ese teatro a pulmón, donde no tenés ese apuro del teatro comercial en que tenés que tener un resultado de taquilla de entrada, y donde sólo tenés dos meses de ensayo, y

aquí estuvimos trabajando dos años. Gracias a Dios a Los

vecinos de arriba le va muy bien, pero quiero decir que en cuanto a la predisposición las dos obras fueron de igual intensidad.

—Muchos actores dicen que, generalmente después de hacer tele, se refugian en el teatro. ¿El teatro off es el refugio del refugio teatral?

—No, tampoco creo que el teatro sea un refugio. Si al teatro te toca hacerlo con una obra y elenco que no te gusta, más que un refugio es el infierno. Depende mucho de la gente con la que te toque trabajar. No veo de qué refugiarme en mi caso.

Dentro de la prestigiosa sala del barrio de Boedo, Peretti se enrosca en un trío amoroso que ante tanto disgusto le provoca un infarto. No sabe a quién elegir y recurre a la ayuda de un psicoanalista. “Yo no pasé un infarto o una eventual doble vida no me ha pasado, pero tuve situaciones en que dudé entre una mujer y otra”, confiesa uno de los cuatro investigadores de Los simuladores.

Peretti ensaya con Muriel Santa Ana, la elegida para reemplazar a Flor Peña en Los vecinos de arriba. “Los miércoles de julio empezará a hacer algunas funciones”, comenta Peretti quien se reencuentra con Santa Ana tras 13 años, cuando compartieron elenco en La ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht.

—Protagonizaste “Casi leyendas”; no le fue bien y la productora está con problemas financieros. ¿Cómo analizás los avatares del cine nacional?

—No sé por qué a Casi leyendas no le fue bien, es una película muy linda… No soy un estudioso de cómo fijarse en las estadísticas, y desde mi experiencia digo que hay películas buenas a las que no les va bien, y otras que son malísimas y les va bien en taquilla. Siento que la sociedad argentina es muy cinéfila, le gusta hacer cine y ver cine, y en ese sentido hay buena salud y se va a seguir haciendo cine.



—¿“Casi leyendas” se estrenó en España?

—Sí. No sé cómo le fue. Pero no le debe haber ido muy bien porque se estrenó en una proporción de salas muy pequeña.