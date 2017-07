Meryem Uzerli, la actriz que encarnó a Hürrem

La actriz turco alemana Meryem Uzerli (33) ganó fama mundial gracias a su rol de Hürrem en El Sultán, que en Mendoza se emite a las 22.15, de lunes a viernes, por Canal 9 Televida.

Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en Alemania. Su padre es de origen turco, su madre es una maestra alemana. Tiene doble nacionalidad alemana-turca. Y tiene una pequeña hija llamada Lara , de su relación con el Playboy y empresario Can Ateş.

En 2010, después de una búsqueda ocho meses para encontrar la mejor actriz para el papel de Hürrem, fue elegida por Meral Okay (guionista) y Timur Savci (productor de la serie). Recibió muchos premios por su desempeño. En 2012, fue galardonada con un premio Golden Butterfly como mejor actriz.

En 2013, dejó El Sultán por motivos de salud, desde el episodio 103, Vahide Perçin tomó el rol de Hürrem Sultan. A finales de 2014, anunció que regresaría a la televisión luego de un año sin pantalla, con un nuevo proyecto.

"No soportaba mirarme al espejo y ver a Hürrem, tuve que cambiar de apariencia física”, dijo la bella actriz. Esto la llevó a renunciar a la novela, tras tres temporadas, y a internarse en una clínica de Berlín, donde fue tratada por síndrome de agotamiento.

“Como mi lengua nativa es el alemán -declaró Meryem-, y mi condición era tan crítica necesitaba que entendieran bien lo que me pasaba, estaba muy confundida”.

Ella no sólo es actriz, sino que también es una modelo muy codiciada. En diciembre de 2014 fue invitada por una familia millonaria del medio oriente para un evento, que ofreció pagarle 500 mil euros para asistir. Ella les contestó “usualmente no acepto este tipo de invitaciones, pero si donan el dinero que me estan ofreciendo a tres organizaciones turcas que trabajan para niños pobres, entonces voy.”

La familia contestó y le dijo: “Entonces te pagaremos 3 veces más de lo que te habiamos ofrecido”. Meryem asistió al evento.

