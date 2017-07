Venden para demoler la mítica casa de Benito Marianetti

Por su vivienda pasaron figuras como Pablo Neruda, Mercedes Sosa, Ángel Bustelo y Armando Tejada Gómez, y albergó a los perseguidos por la dictadura. Allí se debatieron ideas revolucionarias que cambiaron el modo de concebir Mendoza. Benito Marianetti fue uno de los intelectuales más importantes del Siglo XX.

Pero en pocos días, la mítica casa ubicada en calle Perú y Espejo de Ciudad podría ser demolida. Se encuentra a la venta y hay una propuesta firme que se concretaría este lunes, bajo esta triste consigna final. Aunque referentes políticos y amigos de Benito quieren rescatarla y que se la declare Patrimonio Cultural. Su construcción data de la década del 20 y fue diseñada por el arquitecto Raúl Álvarez, quien fuera responsable de importantes edificios como el Hospital Español.

Sus descendientes aseguran que fue muy difícil mantenerla y que tanto los gobiernos como la sociedad se olvidaron de él hace mucho tiempo. "No lo supieron valorar ni reconocer". En la voz de Claudia Marianetti hay más desilusión que enfado.

La nieta del escritor, abogado constitucionalista y creador del partido socialista obrero para la liberación (PSOL) afirma que "la casa está en decadencia total" y que "nunca nadie se apareció" ni para ofrecer pintar la fachada.

Desde la Secretaria de Cultura, Diego Gareca reconoció que ve muy difícil que la provincia pueda afrontar el gasto de comprar hoy la vivienda. Se encuentra a la venta por 600.000 dólares.

La casa fue diseñada por el arquitecto referente de la década de 20.

"Nos vamos a reunir con la familia y ver qué alternativa podemos encontrar con el municipio de Capital. Ayer a la noche me avisaron de esta situación. La verdad es que es una casa muy conocida pero siempre ha estado en poder de la familia, es difícil hoy pensar qué podemos hacer si este lunes se concreta la venta", señaló.

Uno de los agentes de Esteban Rodriguez, la inmobiliaria a cargo de la transacción anticipó que han recibido muchas propuestas de empresas constructoras, dada su ubicación, resulta ideal para hacer un edificio de categoría.

"Es una casa estilo normando, una belleza arquitectónica con pisos de madera, tiene entre 8 y 9 dormitorios, una biblioteca, puertas de cedro macizo y arañas de hierro. Habría que arreglar los techos y hacer una gran limpieza", describieron.

Gracias a que la puso en aviso su colega Liliana Barg, la diputada nacional por Libres del Sur, Graciela Cousinet , fue una de las primeras en alertar sobre el hecho en sus redes sociales . "La casa tiene valor histórico y patrimonial, sería una desgracia", comentó la socióloga.

Guillermo "Billy" Romero, quien conducía el área de Cultura de Capital que en un momento con el proyecto "Mendoza Pinta Bien" se pensó poner en valor la casa pero se frenó la idea porque querían venderla.

"Creo que es un bien que la provincia o la Municipalidad deberían declararla Patrimonio Cultural. Pero se intentan impedir estas cosas porque dificultan las ventas", dijo y recordó que en varias oportunidades estuvo allí: "La sala de escritorio que tenía Benito era impresionante y sus libros... "

Parte de los muebles fueron exhibidos en Benturino, la empresa que se dedica a la compra-venta de artículos nuevos o usados y casi nada queda de ellos. El mobiliario del estudio de Benito, en cambio pasó a manos del hijo de Claudia que es abogado, como algunos libros de derecho, el resto de los ejemplares fueron entregados en comodato a la biblioteca ecuménica.

Fue puesta a la venta y sería demolida.





Lo cierto, es que Claudia, no sólo tiene a cargo a su padre José Enrique, desde hace dos años también cuida a su tía, Nerina, la última que habitó la mítica vivienda. Ambos están discapacitados.

"Si no hay dinero de por medio, yo no les dejo nada", comentó la mujer que expresó que no hubieron acciones previas y ahora todos se lamentan. "Fue un hombre que dio la vida por todos. Fue uno de los escritores más prolíferos, luchador del pueblo y por todo lo que pasó y pasamos nosotros" y espera que, al menos, todo esto " active la memoria".

Por su parte, su Ramón Ábalos, amigo de Benito y quien lo acompañó en los "tiempos revoltosos" fue taxativo: "Estamos destruyendo parte de nuestro pasado" y dijo que esta situación es una "síntesis de la realidad del país".

Benito Marianetti fue autor de más de 30 libros y un centenar de folletos que abarcan la historia, la economía, el derecho y la política de la provina. Fue quien más aportó a la problemática de la producción y de la vitivinicultura, e incluso sus estudios sobre el riego aún están siendo utilizados.