Luciana Salazar le contestó a Karina Jelinek

Un comentario de Karina Jelinek sobre la decisión de Luciana Salazar de convertirse en madre mediante el alquiler de un vientre, desató otra polémica, y la rubia no se quedó callada.

“Solo a mentes prejuiciosas y retorcidas se les puede ocurrir decir que yo no llevo a mi hija en mi vientre por mi físico. ¡No saben nada! Cansada”, había escrito Luli en Twitter, provocando una aclaración de Karina, y una vuelta a la calma.

“Yo el tuit no lo puse por Karina si no la hubiese arrobado sin ningún tipo de problema. La aclaración que me hizo ella fue su iniciativa, no se lo pedí, se lo agradecí y me pareció bien que lo aclarara“, explicó la ex de Redrado en Nosotros a la Mañana.

Luciana dejó entrever que sabe quién quiso enemistarla con Jelinek, y le tiró un tiro por elevación. “Yo lo puse porque me parece que yo sí se bien quién fue y generó este tipo de comentarios y esa persona sabrá bastante bien quién es. Nosotras nunca tuvimos mala relación, compartimos agencia y millones de trabajos”, finalizó.