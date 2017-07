Video: policías arrestan a modelo y la incitan para que se desnude

Katherine Martínez dio show en una estación de policía en Cali, Colombia. En un video que circula en redes sociales se puede ver a la modelo esposada a una reja, ataviada con un vestido ceñido con estampado de leopardo.

Mientras avanza el video se escuchan gritos, en su mayoría masculinos, y aunque no se entiende lo que le dicen, de repente ella se alza el vestido.

"Se presenta una discusión entre amigos y llegó la Policía", relató la modelo en declaraciones a BLU Radio. "Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", agregó.

Martínez dijo que accedió a los pedidos de los oficiales allí agrupados porque estaba bajo los efectos del alcohol. La mujer, visiblemente molesta, señaló que se estaban difundiendo "rumores" sobre ella que no eran ciertos. Ayer, luego de que el video se hiciera público, la modelo se presentó ante la fiscalía para denunciar a los policías que la humillaron y se aprovecharon de su estado.

Gracias mi gente por el apoyo emocional los amo y quiero que sepan q estoy en la mejores manos ya mi abogado penalista elmer montaña de la fundación inocentes y en manos de Dios y el gerenal de la policía gracias por todo lo q están haciendo por mi estos responsable van aparecer