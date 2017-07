“No adhiero para nada con las políticas de Macri”

En diálogo con el programa El Mediodía de Del Plata, en AM 1030, Rodrigo de la Serna cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, y se mostró preocupado por el tono “violento” que está tomando la “grieta”.

Consultado por Carlos Polimeni sobre cómo se lleva con colegas como Oscar Martínez, Luis Brandoni que no coinciden ideológicamente con él, el también músico explicó: “Con Oscar nos une algo más fuerte que lo político. Yo lo quiero mucho. Nos conocemos íntimamente, y más allá de alguna diferencia política, que las tenemos y están clarísimas, tenemos otros muchos temas de conversación y humanas que nos unen”. “Con Beto Brandoni no tengo tanta relación”, aclaró.

“Y ahora la cosa de esta grieta se ha intensificado, me parece que es una estrategia electoral de este gobierno, como en otro momento lo fue del otro lado. Es una pena realmente lo que está pasando”, opinó y afirmó que “está muy violento todo, ya se está poniendo peligroso”.

Luego, al preguntarle qué piensa del gobierno de Mauricio Macri, el actor dijo: “No comparto con sus políticas para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando”, relató De la Serna

Polimeni insistió sobre la “militancia” de Brandoni, Martínez y el director de cine Juan José Campanella, quienes se muestran a favor de Macri. Sobre esto, De la Serna dijo: “Son muy antiperonistas, y todo el folclore peronista por ahí les generará un poco de urticaria. Pero tendrán sus motivos y sus razones también”.

“También corresponde hacer un poco de autocrítica de parte del movimiento”, subrayó.

Por último, mostrar su preocupación por las opiniones que se expresan hoy: “Nunca está de más hablar de política. Lamentablemente hoy es muy difícil opinar de política en un medio de comunicación porque enseguida a uno lo estigmatizan, o empieza una carnicería, un desguazamiento. Está muy jodida la cosa a nivel mediático también, está muy caníbal el asunto”, concluyó Rodrigo de la Serna.