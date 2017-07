Las claves del éxito del nuevo hombre más rico del mundo

De acuerdo con datos de Forbes, que sigue de cerca la fortuna de los ricos del mundo, Bezos desplazó en ese puesto al fundador de Microsoft Bill Gates. El dueño de Amazon amasa una fortuna de US$96,600 millones.

Bezos, quien inició su negocio de tienda online desde su garaje, ha cambiado la forma de comprar de las personas a través de Internet en los 20 años que ya tiene Amazon.

Estas son algunas de las claves del éxito del magnate recopiladas que pronto podría lograr que las personas en todo el mundo puedan realizar viajes turísticos hacia la luna.

1. Piensa en el largo plazo. Cuando Bezos inició su negocio, en 1994, no esperó tener ganancias en el corto plazo ya que aceptaba que sus ventas de libros electrónicos no iban a ser entendida por todos en su época.

Sin embargo, él proyectó sus ventas en el largo plazo, así, sacrificó sus ganancias en el presente para poder posicionar su producto. Gracias a ello, ahora todo el mundo sabe que comprar libros electrónicos siempre será más baratos que los libros físicos.

2. Arriesga. Antes de tener la gran idea de establecer el servicio de ventas online que ahora es Amazon, Bezos tenía un trabajo seguro como cualquier persona, pero aún vivía en casa de sus padres. Así que arriesgó todos los ahorros de su vida en la tienda que ahora vende de todo alrededor del mundo.

3. Toma en cuenta a tus clientes. Es necesario conocer bien cómo piensa el consumidor. Cuanto más se lo conozca, mejores productos se podrá ofrecerle y habrá menos riesgo de que ser rechazado. Evaluar tu negocio con tus propios clientes significa no tener miedo de preguntar qué opinan sobre lo que ofreces.

4. Usa lo necesario. No es necesario ser tacaño o austero al momento de emprender un negocio. Sin embargo, es importante que solo se utilice lo necesario. Para Bezos, el trabajo no tiene por qué ser un paraíso, hay que trabajar constantemente para poder conseguir los objetivos, ya que el éxito no requiere que se tenga la mejor infraestructura o los mejores beneficios, sino que a pesar de todo se innove en cada paso que se da.

5. Confía en los números. Jeff Bezos inició su negocio vendiendo libros. ¿Por qué? Porque no tienen fecha de caducidad, tampoco existen muchas personas que devuelvan al compra de un libro, se puede cuantificar qué compran, cuando compran, y conocer cuál es el comportamiento en cada compra.

Esos datos te pueden permitir mejorar el negocio y confiar en que la inversión apunta a lo seguro.

6. Haz tus propias reglas. Establece las propias reglas dentro de tu empresa, ya que tú eres quien manda. Puedes cambiar el modo en el que se presentan las nuevas ideas, no todas tienen que ser presentaciones animadas o suntuosas, sino que uno debe ser capaz de defender sus ideas solo hablando. Bezos, por ejemplo, utiliza la regla de que ningún equipo de trabajo debe ser tan grande como para no poder alimentarlo con dos pizzas.

Con grupos pequeños como regla, por ejemplo, se puede lograr mejor productividad.

7. Nunca dejes de aprender. Innovar y evolucionar son los últimos ingredientes para conseguir el éxito. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre habrá un nuevo sitio donde ofrecer tus productos y nuevos servicios que identifiques que puedes cubrir.

Bezos, por ejemplo, actualmente desarrolla un sistema de viajes turísticos hacia la luna. Cuando lo logre seguramente pensará en su próximo paso.